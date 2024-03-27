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Чим відомий новий секретар РНБО Литвиненко — експерт відповів

Чим відомий новий секретар РНБО Литвиненко — експерт відповів

27 березня 2024 р. 11:14

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11:14 Чим відомий новий секретар РНБО Литвиненко — експерт відповів

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Перший заступник Ради Національної безпеки та оборони у 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що новопризначений секретар РНБО Олександр Литвиненко має значну підтримку. Він, на його думку, відповідально підходить до прорахунку усіх подальших дій. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Чим відомий новий секретар РНБО

За словами Гавриша, Литвиненко досить закритий із погляду уміння вести полеміку, а також зосереджений на логіці формування своїх позицій.

"Інтелектуал, вміє працювати, постійно читає та розвивається. У мій час він ще й вів лекції, має гарні дослідження. У нього хороший потенціал у Радбезі. Що стосується його навчання — усі вчилися в академії Генштабу Радянського Союзу, у тому числі в Москві. Він криптограф, наскільки я пам'ятаю, шифрувальник за професією", — сказав Гавриш. 

Він додав, що перед тим, як обрати нового секретаря РНБО, попередньо все ж таки вивчали його досвід, зокрема й взаємозв'язки з Росією.

Нагадаємо, 26 березня Олексія Данілова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Пізніше Данілов прокоментував своє звільнення. 

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11:25 Макрон обурив США гучною заявою про відправку військ НАТО в Україну, — Bloomberg

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:21 Українські жінки можуть отримати 100 тис. грн — умови програми

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