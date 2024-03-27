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Чем известен новый секретарь СНБО Литвиненко — эксперт ответил

Чем известен новый секретарь СНБО Литвиненко — эксперт ответил

27 марта 2024 г. 11:14

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Первый заместитель Совета Национальной безопасности и обороны в 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что новоназначенный секретарь СНБО Александр Литвиненко имеет значительную поддержку. Он, по его мнению, ответственно подходит к просчету всех дальнейших действий.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Чем известен новый секретарь СНБО

По словам Гавриша, Литвиненко достаточно закрыт с точки зрения умения вести полемику, а также сосредоточен на логике формирования своих позиций.

"Интеллектуал, умеющий работать, постоянно читает и развивается. В мое время он еще и вел лекции, имеет хорошие исследования. У него хороший потенциал в Совбезе. Что касается его обучения, все учились в академии Генштаба Советского Союза, в том числе в Москве. Он криптограф, насколько я помню, шифровальщик по профессии", — сказал Гавриш.

Он добавил, что прежде чем избрать нового секретаря СНБО, предварительно все же изучали его опыт, в том числе и взаимосвязи с Россией.

Напомним, 26 марта Алексея Данилова уволили с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Позже Данилов прокомментировал свое увольнение.

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