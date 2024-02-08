Чи зможе Трамп закінчити війну в Україні — думка киян

Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у США обіцяє закінчити війну в Україні за 24 години. Чи вірять у такі обіцянки кияни — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Чи зможе Трамп зупинити війну в Україні

"При певних умовах це можливо. По-перше, він має стати президентом США і через те, що Сполучені Штати мають вплив практично на весь світ, він може таким чином заборонити поставки зброї в Україну, і Україні не залишиться нічого, як підписати договір про капітуляцію".

"Думаю, що ні. Це нереально. Дуже все критично".

"Видно, що він популіст. Видно, що він заграє з населенням".

"Якщо він буде намагатися щось закінчити, то це буде не нашу користь. Я думаю все, що робить Дональд Трамп, це хайп".

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та ексглава країни Дональд Трамп у своїй передвиборчій гонитві можуть не помітити ще одного кандидата на пост президента. Є ймовірність, що цього року вперше в американській історії жінка може стати лідером США.

Також ми писали про те, що Апеляційний суд США відмовив Трампу в імунітеті до обвинувачень у справі про втручання у вибори 2020 року. Відповідно ексочільник країни може бути притягнений до відповідальності.