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Чи зможе Трамп закінчити війну в Україні — думка киян

08 лютого 2024 р. 17:40

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16:25 У законі про зберігання репродуктивних клітин військових не врегульовані спадкові спори — адвокат

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14:08 Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

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13:51 Юрист пояснив, чому створення електронного кабінету для військовозобов'язаних — сумнівна ідея

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Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у США обіцяє закінчити війну в Україні за 24 години. Чи вірять у такі обіцянки кияни — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи зможе Трамп зупинити війну в Україні

"При певних умовах це можливо. По-перше, він має стати президентом США і через те, що Сполучені Штати мають вплив практично на весь світ, він може таким чином заборонити поставки зброї в Україну, і Україні не залишиться нічого, як підписати договір про капітуляцію". 

"Думаю, що ні. Це нереально. Дуже все критично".

"Видно, що він популіст. Видно, що він заграє з населенням".

"Якщо він буде намагатися щось закінчити, то це буде не нашу користь. Я думаю все, що робить Дональд Трамп, це хайп". 

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та ексглава країни Дональд Трамп у своїй передвиборчій гонитві можуть не помітити ще одного кандидата на пост президента. Є ймовірність, що цього року вперше в американській історії жінка може стати лідером США.

Також ми писали про те, що Апеляційний суд США відмовив Трампу в імунітеті до обвинувачень у справі про втручання у вибори 2020 року. Відповідно ексочільник країни може бути притягнений до відповідальності.

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18:42 Зеленський призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ

18:39 Умєров заявив, що ухвалено рішення змінити керівництво ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:37 Аналітики розповіли, скільки часу протримається Україна без допомоги США

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