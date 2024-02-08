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Сможет ли Трамп закончить войну в Украине — мнение киевлян

8 февраля 2024 г. 17:40

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17:40 Сможет ли Трамп закончить войну в Украине — мнение киевлян

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17:10 Остановка общественного транспорта во время тревоги — что говорят в Киевсовете

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16:25 В законе о хранении репродуктивных клеток военных не урегулированы наследственные споры — адвокат

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15:40 В Украине создадут Силы беспилотных систем — что об этом думают военные

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15:00 Война технологий — как FPV-дроны помогают на поле боя и какова их эффективность

Text

14:08 Сколько гражданских проживает в Авдеевке и есть ли среди них дети — Барабаш ответил

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13:51 Юрист объяснил, почему создание электронного кабинета для военнообязанных – сомнительная идея

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Дональд Трамп в случае победы на выборах в США обещает закончить войну в Украине через 24 часа. Верят ли в такие обещания киевляне — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Сможет ли Трамп остановить войну в Украине

"При определенных условиях это возможно. Во-первых, он должен стать президентом США и потому, что Соединенные Штаты оказывают влияние практически на весь мир, он может таким образом запретить поставки оружия в Украину, и Украине не останется ничего, как подписать договор о капитуляцие".

"Думаю, что нет. Это нереально. Очень все критично".

"Видно, что он популист. Видно, что он заиграет с населением".

"Если он будет пытаться что-то закончить, то это будет не в нашу пользу. Я думаю все, что делает Дональд Трамп, это хайп".

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и эксглава страны Дональд Трамп в своей предвыборной погоне могут не заметить еще одного кандидата на пост президента. Есть вероятность, что впервые в американской истории женщина может стать лидером США.

Также мы писали о том, что Апелляционный суд США отказал Трампу в иммунитете к обвинениям по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Соответственно, эксочельник страны может быть привлечен к ответственности.

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