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Чи залишать депутатів без броні від мобілізації — ефір Новини.LIVE

13 лютого 2024 р. 07:47

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Українські народні депутати або інші представники істеблішменту можуть залишитися без броні від мобілізації. Швидше за все, це рішення буде ухвалено.

Подивитися ефір на цю тему можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії Південь, Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад", Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка, Оропай Євгеній — позивний СКІФ, Офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж", Роман Бабій — народний депутат, МФО "Розумна Політика", Сергій Демченко — народний депутат України, "Слуга Народу".

Зокрема, вони обговорять бронь від мобілізації для нардепів та слова очільника МЗС Дмитра Кулеби про необхідність почати переговори з третіми державами щодо боєприпасів для України. Гості студії також прокоментують інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна для Такера Карлсона.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що профільний комітет Верховної Ради буде дооопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, адже там є, як мінімум, три пункти, які варто змінити. Керівництво країни хоче збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян.

Також Володимир Путін почувався помітно напруженим в інтерв'ю Такеру Карлсону. Йому навіть довелося стримати судоми на нозі.

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07:40 День закоханих — чи відмічатимуть одесити це свято

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07:30 Азербайджан та Вірменія знову звинуватили один одного в обстрілах

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07:17 Сенат США ухвалив рішення припинити дебати щодо законопроєкту про Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:08 Дощитиме та накриє туманом — синоптики назвали області, де сьогодні вируватиме негода

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