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Оставят ли депутатов без брони от мобилизации — эфир Новини.LIVE

13 февраля 2024 г. 7:47

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18:49 Наемники из Непала и 30-километровый поезд — Евгений Дикий объяснил стратегии российской армии

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18:24 Старлинки и африканские наемники — чем россияне укрепляют свою армию

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18:01 Jerry Heil рассказала, для чего на самом деле едет на Евровидение

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17:49 Гордон рассказал, как Ринат Ахметов спас его семью от российских ДРГ

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Украинские народные депутаты или другие представители истеблишмента могут остаться без брони от мобилизации. Скорее всего, это решение будет принято.

Посмотреть эфир по этой теме можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии Юг, Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад", Роман Еделев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко, Оропай Евгений позывной СКИФ, Офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж", Роман Бабий — народный депутат, МФО "Умная Политика", Сергей Демченко — народный депутат Украины, "Слуга Народа".

В частности, они обсудят бронь от мобилизации для нардепов и слова главы МИД Дмитрия Кулебы о необходимости начать переговоры с третьими государствами по поводу боеприпасов для Украины. Гости студии также прокомментируют интервью российского диктатора Владимира Путина для Такера Карлсона.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что профильный комитет Верховной Рады будет дорабатывать новый законопроект о мобилизации, ведь там есть, как минимум, три пункта, которые следует изменить. Руководство страны хочет сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан.

Также Владимир Путин чувствовал себя заметно напряженным в интервью Такеру Карлсону. Ему даже пришлось сдержать судороги на ноге.

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