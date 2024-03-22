Чи витримає українська ППО нові атаки Росії — ефір Новини.LIVE

В студії Новини.LIVE новий гість — майор запасу ЗСУ та військовий оглядач Олексій Гетьман. Тема ефіру — чи витримає українська ППО нові російські атаки.
Переглянути ефір можна о 18:00 за посиланням.
Ефір Новини.LIVE з Олексієм Гетьманом
Дискусійні теми з ведучим каналу, Сергієм Гулюком:
- безпрецедентні атаки на Київ;
- російська жорстокість;
- мобілізація росіян;
- майбутній візит Емануеля Макрона та його американських колег.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час.
Водночас сьогодні зранку в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31,після чого у Кривому Розі пролунали вибухи.