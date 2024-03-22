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Чи витримає українська ППО нові атаки Росії — ефір Новини.LIVE

Чи витримає українська ППО нові атаки Росії — ефір Новини.LIVE

22 березня 2024 р. 17:59

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17:59Чи витримає українська ППО нові атаки Росії — ефір Новини.LIVE

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Ексклюзив

17:59 Чи витримає українська ППО нові атаки Росії — ефір Новини.LIVE

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13:25 Чого хоче Путін — аналітик пояснив причини ракетної атаки росіян 22 березня

Text

11:54 Російський опозиціонер Чичваркін розповів, чи підтримують росіяни Навальну

Text

10:40 Ворог застосував максимум озброєння — Гуменюк про масовану атаку по Україні

Text

08:03 Зеленський звернувся до українців! Ранкова російська атака по Україні — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

01:00 Російський опозиціонер Чичваркін назвав справжню мету РДК та Легіону "Свобода Росії"

21 березня 2024
Text

23:57 Чичваркін заявив про страх Кремля перед зростом прихильників легіону "Свобода Росії"

Text

22:47 Російський опозиціонер назвав причину, чому Путін зробив паузу та не атакував Київ понад 40 діб

Text

20:00 Експерт розповів про допомогу від Чехії для України

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19:25 Експерт розповів, чи може російська мова та рубль стати домінуючими в світі

В студії Новини.LIVE новий гість — майор запасу ЗСУ та військовий оглядач Олексій Гетьман. Тема ефіру — чи витримає українська ППО нові російські атаки.

Переглянути ефір можна о 18:00 за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Олексієм Гетьманом

Дискусійні теми з ведучим каналу, Сергієм Гулюком:

  • безпрецедентні атаки на Київ;
  • російська жорстокість;
  • мобілізація росіян;
  • майбутній візит Емануеля Макрона та його американських колег.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. 

Водночас сьогодні зранку в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31,після чого у Кривому Розі пролунали вибухи

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18:17 Коли набуде чинності новий закон про мобілізацію 2024 — українцям дали відповідь

18:10 На півдні України лунає повітряна тривога — яка загроза

18:08 Україна змогла повернути з російської неволі 9 дітей

18:06 Що передувало удару по Дніпрогесу — атаки РФ на енергоструктуру України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:55 Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в Одесі — деталі

17:45 Мільйонна вартість — ЗМІ знайшли в голови АМКУ Кириленка елітну нерухомість та автомобілі

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11:54 Російський опозиціонер Чичваркін розповів, чи підтримують росіяни Навальну

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10:40 Ворог застосував максимум озброєння — Гуменюк про масовану атаку по Україні

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08:03 Зеленський звернувся до українців! Ранкова російська атака по Україні — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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