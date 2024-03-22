Выдержит ли украинская ПВО новые атаки России — эфир Новини.LIVE

В студии Новини.LIVE новый гость — майор запаса ВСУ и военный обозреватель Алексей Гетьман. Тема эфира — выдержит ли украинская ПВО новые российские атаки.
Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.
Эфир Новини.LIVE с Алексеем Гетьманом
Дискуссионные темы с ведущим канала, Сергеем Гулюком:
- беспрецедентные атаки на Киев;
- российская жестокость;
- мобилизация россиян;
- предстоящий визит Эмманюэля Макрона и его американских коллег.
Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время.
В то же время сегодня утром в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31, после чего в Кривом Роге раздались взрывы.