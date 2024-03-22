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Выдержит ли украинская ПВО новые атаки России — эфир Новини.LIVE

Выдержит ли украинская ПВО новые атаки России — эфир Новини.LIVE

22 марта 2024 г. 17:59

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Эксклюзив

17:59Выдержит ли украинская ПВО новые атаки России — эфир Новини.LIVE

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13:25 Чего хочет Путин — аналитик объяснил причины ракетной атаки россиян 22 марта

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11:54 Российский оппозиционер Чичваркин рассказал, поддерживают ли россияне Навальную

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10:40 Враг применил максимум вооружения — Гуменюк о массированной атаке по Украине

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08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

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01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

21 марта 2024
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23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

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22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

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20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

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19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

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Эксклюзив

17:59 Выдержит ли украинская ПВО новые атаки России — эфир Новини.LIVE

Text

13:25 Чего хочет Путин — аналитик объяснил причины ракетной атаки россиян 22 марта

Text

11:54 Российский оппозиционер Чичваркин рассказал, поддерживают ли россияне Навальную

Text

10:40 Враг применил максимум вооружения — Гуменюк о массированной атаке по Украине

Text

08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

21 марта 2024
Text

23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

Text

22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

Text

20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

Text

19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

В студии Новини.LIVE новый гость — майор запаса ВСУ и военный обозреватель Алексей Гетьман. Тема эфира — выдержит ли украинская ПВО новые российские атаки.

Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Алексеем Гетьманом

Дискуссионные темы с ведущим канала, Сергеем Гулюком:

  • беспрецедентные атаки на Киев;
  • российская жестокость;
  • мобилизация россиян;
  • предстоящий визит Эмманюэля Макрона и его американских коллег.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время.

В то же время сегодня утром в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31, после чего в Кривом Роге раздались взрывы.

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обновлено:

18:18 В ВВС сообщают об угрозе баллистики — где объявлена тревога

18:17 Когда вступит в силу новый закон о мобилизации 2024 — украинцам ответили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:10 На юге Украины звучит воздушная тревога — какая угроза

18:08 Украина смогла вернуть из российской неволи 9 детей

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11:54 Российский оппозиционер Чичваркин рассказал, поддерживают ли россияне Навальную

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10:40 Враг применил максимум вооружения — Гуменюк о массированной атаке по Украине

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08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

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23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

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22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

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