Выдержит ли украинская ПВО новые атаки России — эфир Новини.LIVE

В студии Новини.LIVE новый гость — майор запаса ВСУ и военный обозреватель Алексей Гетьман. Тема эфира — выдержит ли украинская ПВО новые российские атаки.

Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Алексеем Гетьманом

Дискуссионные темы с ведущим канала, Сергеем Гулюком:

беспрецедентные атаки на Киев;

российская жестокость;

мобилизация россиян;

предстоящий визит Эмманюэля Макрона и его американских коллег.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время.

В то же время сегодня утром в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31, после чего в Кривом Роге раздались взрывы.