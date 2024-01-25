Чи варто Україні готуватися до хвороби "Х" — Ляшко розповів про загрозу нової пандемії

За інформацією ВООЗ, нова та наразі невідома хвороба "Х" може бути в 20 разів небезпечнішою за коронавірус. Про загрозу та чи варто українцям готуватися — розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у коментарі журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Що кажуть у МОЗ про нову хворобу "Х"

Передусім, за словами Віктора Ляшка, питання протиепідемічних заходів актуальне не лише для України, а й усього світу.

"Питання обмежувальних протиепідемічних заходів — це один із елементів пандемічної угоди, коли вони можуть застосовуватися і в яких виключних випадках", — сказав Ляшко.

Міністр додав, що коли йдеться про загрозу, то це, радше, означає готовність реагувати на всі виклики. У таких випадках необхідно підготувати алгоритми та ефективно їх відпрацювати.

"Як на самого збудника, тобто люди, лабораторна мережа і глобальне партнерство, так і на виклики, які пов'язані з комунікацією, дезінформацією, реагуванням людей на ті чи інші загрози, психічним здоров'ям. Це величезна кількість факторів, які не лише зачіпають конкретно збудника, а це система, яка повинна бути готова реагувати у всьому світі", — додав Ляшко.

Нагадаємо, представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт розповів, чи може хвороба "Х" бути такою, що вплине на мобілізаційний процес і надасть хворим відстрочку.