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Чи варто Україні готуватися до хвороби "Х" — Ляшко розповів про загрозу нової пандемії

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За інформацією ВООЗ, нова та наразі невідома хвороба "Х" може бути в 20 разів небезпечнішою за коронавірус. Про загрозу та чи варто українцям готуватися — розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у коментарі журналістці Новини.LIVE Антоніні Карташевій. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE

Що кажуть у МОЗ про нову хворобу "Х"

Передусім, за словами Віктора Ляшка, питання протиепідемічних заходів актуальне не лише для України, а й усього світу. 

"Питання обмежувальних протиепідемічних заходів — це один із елементів пандемічної угоди, коли вони можуть застосовуватися і в яких виключних випадках", — сказав Ляшко.

Міністр додав, що коли йдеться про загрозу, то це, радше, означає готовність реагувати на всі виклики. У таких випадках необхідно підготувати алгоритми та ефективно їх відпрацювати. 

"Як на самого збудника, тобто люди, лабораторна мережа і глобальне партнерство, так і на виклики, які пов'язані з комунікацією, дезінформацією, реагуванням людей на ті чи інші загрози, психічним здоров'ям. Це величезна кількість факторів, які не лише зачіпають конкретно збудника, а це система, яка повинна бути готова реагувати у всьому світі", — додав Ляшко. 

Нагадаємо, представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт розповів, чи може хвороба "Х" бути такою, що вплине на мобілізаційний процес і надасть хворим відстрочку. 

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13:14 ПАРЄ ухвалила резолюцію про депортованих українських дітей до РФ — що це означає

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13:02 У Кривому Розі стався вибух у будинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:54 Стало відомо, скільки втратила економіка України через блокаду на польському кордоні

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08:09 Чому впав російський літак ІЛ-76 і чи поверне Україна всіх біженців додому — ранковий ефір

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19:16 Чи готова Україна до хвороби "Х" та актуальність кіно у воєнний час — новини 24 січня

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