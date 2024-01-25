Стоит ли Украине готовиться к болезни "Х" — Ляшко рассказал об угрозе новой пандемии

По информации ВОЗ, новая и пока неизвестная болезнь "Х" может быть в 20 раз опаснее коронавируса. Об угрозе и стоит ли украинцам готовиться — рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии журналистке Новини.LIVE Антонине Карташевой.

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Что говорят в Минздраве о новой болезни "Х"

Прежде всего, по словам Виктора Ляшко, вопрос противоэпидемических мер актуален не только для Украины, но и всего мира.

"Вопрос ограничительных противоэпидемических мер — это один из элементов пандемического соглашения, когда они могут применяться и в каких исключительных случаях" , — сказал Ляшко.

Министр добавил, что когда речь идет об угрозе, то это скорее означает готовность реагировать на все вызовы. В таких случаях необходимо подготовить алгоритмы и эффективно отработать их.

Как на самого возбудителя, то есть люди, лабораторная сеть и глобальное партнерство, так и на вызовы, связанные с коммуникацией, дезинформацией, реагированием людей на те или иные угрозы, психическим здоровьем. Это огромное количество факторов, которые не только затрагивают конкретно возбудителя, а это система, которая должна быть готова реагировать по всему миру" , — добавил Ляшко.

Напомним, представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт рассказал, может ли болезнь "Х" быть повлияющей на мобилизационный процесс и предоставит больным отсрочку.