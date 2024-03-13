Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — політтехнолог Тарас Загородній. Тема ефіру — чи варто готуватись до того, що президент Росії Володимир Путін розв'яже ядерну війну.
Переглянути ефір можна о 19:45 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Тарасом Загороднім
Теми для обговорень з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- можливість ядерного удару Росії по Україні;
- коментар Володимира Путіна про рейд Легіону "Свобода Росії";
- зустріч Макрона, Шольца та Туска;
- внутрішні питання;
- конкурсний відбір на посаду судді КСУ.
Нагадаємо, сьогодні командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що їхньою метою є наблизити смерть російського президента.
Водночас в легіоні "Свобода Росії" заявили, що село Тьоткіно в Курській області повністю перейшло під контроль визвольних сил легіонерів та бійців РДК.