Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — політтехнолог Тарас Загородній. Тема ефіру — чи варто готуватись до того, що президент Росії Володимир Путін розв'яже ядерну війну.

Переглянути ефір можна о 19:45 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Тарасом Загороднім

Теми для обговорень з ведучою каналу Діною Бернацькою:

можливість ядерного удару Росії по Україні;

коментар Володимира Путіна про рейд Легіону "Свобода Росії";

зустріч Макрона, Шольца та Туска;

внутрішні питання;

конкурсний відбір на посаду судді КСУ.

Нагадаємо, сьогодні командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що їхньою метою є наблизити смерть російського президента.

Водночас в легіоні "Свобода Росії" заявили, що село Тьоткіно в Курській області повністю перейшло під контроль визвольних сил легіонерів та бійців РДК.