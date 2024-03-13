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Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

13 березня 2024 р. 19:45

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19:45 Чи варто боятися підготовки Путіна до ядерної війни — ефір Новини.LIVE

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19:35 До чого призведуть вибухи на російських НПЗ — ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Військовий пояснив, яке рішення щодо мобілізації може призвести до нового "Майдану"

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17:22 Обмеження керування автівками для ухилянтів — Федієнко розповів, як це працюватиме

Text

15:19 У Раді пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон за однієї умови

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Text

14:59 Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск — деталі

Text

13:03 Нардеп Федієнко пояснив, чому не можна мобілізувати чиновників

Text

12:48 Військовий аналітик Дикий прокоментував можливе повне бронювання поліцейських від мобілізації

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Новий гість студії Вечір.LIVE — політтехнолог Тарас Загородній. Тема ефіру — чи варто готуватись до того, що президент Росії Володимир Путін розв'яже ядерну війну. 

Переглянути ефір можна о 19:45 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Тарасом Загороднім

Теми для обговорень з ведучою каналу Діною Бернацькою:

  • можливість ядерного удару Росії по Україні;
  • коментар Володимира Путіна про рейд Легіону "Свобода Росії";
  • зустріч Макрона, Шольца та Туска;
  • внутрішні питання;
  • конкурсний відбір на посаду судді КСУ.

Нагадаємо, сьогодні командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що їхньою метою є наблизити смерть російського президента. 

Водночас в легіоні "Свобода Росії" заявили, що село Тьоткіно в Курській області повністю перейшло під контроль визвольних сил легіонерів та бійців РДК. 

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