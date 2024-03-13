Стоит ли бояться подготовки Путина к ядерной войне — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — политтехнолог Тарас Загородний. Тема эфира — стоит ли готовиться к тому, что президент России Владимир Путин развяжет ядерную войну.
Посмотреть эфир можно в 19:45 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Тарасом Загородним
Темы для обсуждений с ведущей канала Диной Бернацкой:
- возможность ядерного удара России по Украине;
- комментарий Владимира Путина о рейде Легиона "Свобода России";
- встреча Макрона, Шольца и Туска;
- внутренние вопросы;
- конкурсный отбор на должность судьи КСУ.
Напомним, сегодня командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что их цель – приблизить смерть российского президента.
В то же время в легионе "Свобода России" заявили, что село Теткино в Курской области полностью перешло под контроль освободительных сил легионеров и бойцов РДК.