Стоит ли бояться подготовки Путина к ядерной войне — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — политтехнолог Тарас Загородний. Тема эфира — стоит ли готовиться к тому, что президент России Владимир Путин развяжет ядерную войну.

Посмотреть эфир можно в 19:45 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Тарасом Загородним

Темы для обсуждений с ведущей канала Диной Бернацкой:

возможность ядерного удара России по Украине;

комментарий Владимира Путина о рейде Легиона "Свобода России";

встреча Макрона, Шольца и Туска;

внутренние вопросы;

конкурсный отбор на должность судьи КСУ.

Напомним, сегодня командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заявил, что их цель – приблизить смерть российского президента.

В то же время в легионе "Свобода России" заявили, что село Теткино в Курской области полностью перешло под контроль освободительных сил легионеров и бойцов РДК.