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Чи судитимуть Путіна за причетність до смерті Навального — ефір Новини.LIVE

Чи судитимуть Путіна за причетність до смерті Навального — ефір Новини.LIVE

16 лютого 2024 р. 21:19

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21:19 Чи судитимуть Путіна за причетність до смерті Навального — ефір Новини.LIVE

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21:33 Пресконференція Зеленського і Макрона — ефір Новини.LIVE

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21:19 Чи судитимуть Путіна за причетність до смерті Навального — ефір Новини.LIVE

Text

18:55 РФ готувалась до війни ще з 2008-го — експрем'єр-міністр назвав ключові події

Text

18:20 Смерть опозиціонера РФ Навального — якою була реакція Зеленського

Text

17:40 Легалізація медичного канабісу — експерт розвіяв міфи щодо препарату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:00 Легалізація медичного канабісу в Україні — чи підтримують українці таку ініціативу

Text

16:30 Важливий потенціал України — Столтенберг про передачу F-16

Text

16:10 Останнє відео Навального — що сказав російський опозиціонер перед смертю

Text

15:40 Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

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Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — журналіст Ігор Яковенко. Тема ефіру — чи можливий суд на президентом Росії Володимиром Путіним за причетність до смерті опозиціонера Олексія Навального.

Подивитися ефір можна за посиланням

Ефір Новини.LIVE з Ігорем Яковенком

Теми для обговорення з ведучою Юлією Литвиненко — вбивство російського опозиціонера Олексія Навального, як на це можуть відреагувати та як будуть діяти країни Заходу.

Смерть Олексія Навального — останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті встановлюється. 

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика Юлія Навальна.

Водночас у Вірменії, Грузії та у Росії розпочалися протести через смерть політика. В останній СЗШР став масово затримувати учасників протесту. 

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21:29 Кабінет міністрів погодив продаж яхти Медведчука у Хорватії, — АРМА

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21:28 Як економити електроенергію вдома — дієві лайфхаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:24 В мережі з'явилося відео пекельних умов, в яких 3-тя штурмова бригада втримує Авдіївку

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