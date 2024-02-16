Чи судитимуть Путіна за причетність до смерті Навального — ефір Новини.LIVE

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — журналіст Ігор Яковенко. Тема ефіру — чи можливий суд на президентом Росії Володимиром Путіним за причетність до смерті опозиціонера Олексія Навального.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Ігорем Яковенком

Теми для обговорення з ведучою Юлією Литвиненко — вбивство російського опозиціонера Олексія Навального, як на це можуть відреагувати та як будуть діяти країни Заходу.

Смерть Олексія Навального — останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті встановлюється.

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика Юлія Навальна.

Водночас у Вірменії, Грузії та у Росії розпочалися протести через смерть політика. В останній СЗШР став масово затримувати учасників протесту.