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Будут ли судить Путина за причастность к смерти Навального — эфир Новини.LIVE

Будут ли судить Путина за причастность к смерти Навального — эфир Новини.LIVE

16 февраля 2024 г. 21:19

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21:33 Пресс-конференция Зеленского и Макрона — эфир Новини.LIVE

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21:19 Будут ли судить Путина за причастность к смерти Навального — эфир Новини.LIVE

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18:55 РФ готовилась к войне еще с 2008-го — экс-премьер-министр назвал ключевые события

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18:20 Смерть оппозиционера РФ Навального — какой была реакция Зеленского

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17:40 Легализация медицинского каннабиса — эксперт развеял мифы относительно препарата

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17:00 Легализация медицинского каннабиса в Украине — поддерживают ли украинцы такую инициативу

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16:30 Важный потенциал Украины — Столтенберг о передаче F-16

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16:10 Последнее видео Навального — что сказал российский оппозиционер перед смертью

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15:40 Кадровые изменения в военном руководстве ВСУ — знают ли киевляне новоназначенных

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15:00 Новый законопроект о мобилизации — сколько правок уже внесли

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21:33 Пресс-конференция Зеленского и Макрона — эфир Новини.LIVE

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21:19 Будут ли судить Путина за причастность к смерти Навального — эфир Новини.LIVE

Text

18:55 РФ готовилась к войне еще с 2008-го — экс-премьер-министр назвал ключевые события

Text

18:20 Смерть оппозиционера РФ Навального — какой была реакция Зеленского

Text

17:40 Легализация медицинского каннабиса — эксперт развеял мифы относительно препарата

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:00 Легализация медицинского каннабиса в Украине — поддерживают ли украинцы такую инициативу

Text

16:30 Важный потенциал Украины — Столтенберг о передаче F-16

Text

16:10 Последнее видео Навального — что сказал российский оппозиционер перед смертью

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15:40 Кадровые изменения в военном руководстве ВСУ — знают ли киевляне новоназначенных

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15:00 Новый законопроект о мобилизации — сколько правок уже внесли

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Гость вечернего эфира Новини.LIVE — журналист Игорь Яковенко. Тема эфира — возможен ли суд над президентом России Владимиром Путиным за причастность к смерти оппозиционера Алексея Навального.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Игорем Яковенко

Темы обсуждения с ведущей Юлией Литвиненко — убийство российского оппозиционера Алексея Навального, как на это могут отреагировать и как будут действовать страны Запада.

Смерть Алексея Навального — последние новости

Напомним, сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

В то же время в Армении, Грузии и России начались протесты из-за смерти политика. В последней СОБР стал массово задерживать протестующих.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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