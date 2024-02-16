Будут ли судить Путина за причастность к смерти Навального — эфир Новини.LIVE

Гость вечернего эфира Новини.LIVE — журналист Игорь Яковенко. Тема эфира — возможен ли суд над президентом России Владимиром Путиным за причастность к смерти оппозиционера Алексея Навального.

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Эфир Новини.LIVE с Игорем Яковенко

Темы обсуждения с ведущей Юлией Литвиненко — убийство российского оппозиционера Алексея Навального, как на это могут отреагировать и как будут действовать страны Запада.

Смерть Алексея Навального — последние новости

Напомним, сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа скончался Алексей Навальный. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти устанавливается.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

В то же время в Армении, Грузии и России начались протесты из-за смерти политика. В последней СОБР стал массово задерживать протестующих.