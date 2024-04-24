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Чи створює військова допомога з Великої Британії небезпеку для Кримського моста — ефір Новини.LIVE

Чи створює військова допомога з Великої Британії небезпеку для Кримського моста — ефір Новини.LIVE

24 квітня 2024 р. 21:00

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21:00Чи створює військова допомога з Великої Британії небезпеку для Кримського моста — ефір Новини.LIVE

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10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

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10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

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21:00 Чи створює військова допомога з Великої Британії небезпеку для Кримського моста — ефір Новини.LIVE

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20:33 В полку "Азов" спростували фейк про переслідування християн в Україні, який шириться в США

Text

19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

Text

18:34 Плани РФ на літо, атаки по нафтовій сфері, МЗС проти українців — ефір Новини.LIVE

Text

14:28 Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:13 Призупинення консульських послуг ще більше залякує людей — Гармаш вказав на недоліки призову

Text

11:32 Чи отримають українці консульські послуги, на які подали заявку до 23 квітня

Text

11:06 Українці не пробачать росіянам мовчазну згоду з цією війною, — Мочанов

Text

10:39 У Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном

Text

10:00 Юрист відповів, чи законно припиняти консульські послуги для українських чоловіків за кордоном

Новий гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Тема ефіру — загроза для Кримського мосту внаслідок надання Україні пакета військової допомоги від Великої Британії.

Ефір можна подивитися о 21:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Снєгирьовим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • схвалення Конгресом США допомоги для України;
  • рекордний пакет озброєння від Великої Британії;
  • наступ російських військ на Часів Яр;
  • ситуацію на південному напрямку;
  • плани ворога на травень. 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкрив детальний зміст нового пакету допомоги від Туманного Альбіону для України.

Водночас міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Туманний Альбіон може надати Україні прототип своєї лазерної зброї DragonFire.

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21:06 Погода на контрастах — в Укргідрометцентрі розповіли, де гримітиме і куди прийде спека

21:00 Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років, але є винятки — деталі

20:59 Неочікувана заява — Лукашенко відповів, за яких обставин відмовиться від влади

20:56 Єврокомісія готує санкції проти суден, що перевозять військову техніку з КНДР до Росії — Reuters

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:46 Ще не виграв, а еліти вже в паніці — як світ готується до ймовірної перемоги Трампа

20:10 Ексголова МЗС України емоційно прокоментував призупинення консульських послуг за кордоном

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19:01 Хто заважав Україні отримати 65 млрд доларів від США — Їжак в ефірі Новини.LIVE

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18:34 Плани РФ на літо, атаки по нафтовій сфері, МЗС проти українців — ефір Новини.LIVE

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14:28 Шаповалов прокоментував інформацію про нібито 100 тисяч дезертирів у ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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