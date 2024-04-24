Чи створює військова допомога з Великої Британії небезпеку для Кримського моста — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик та співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Тема ефіру — загроза для Кримського мосту внаслідок надання Україні пакета військової допомоги від Великої Британії.

Ефір можна подивитися о 21:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Снєгирьовим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

схвалення Конгресом США допомоги для України;

рекордний пакет озброєння від Великої Британії;

наступ російських військ на Часів Яр;

ситуацію на південному напрямку;

плани ворога на травень.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкрив детальний зміст нового пакету допомоги від Туманного Альбіону для України.

Водночас міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Туманний Альбіон може надати Україні прототип своєї лазерної зброї DragonFire.