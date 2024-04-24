Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — угроза Крымскому мосту в результате предоставления Украине пакета военной помощи от Великобритании.

Эфир можно посмотреть в 21:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

одобрение Конгрессом США помощи для Украины;

рекордный пакет вооружения от Великобритании;

наступление русских войск на Часов Яр;

ситуацию на южном направлении;

планы врага на май.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскрыл детальное содержание нового пакета помощи Туманного Альбиона для Украины.

В то же время министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Туманный Альбион может предоставить Украине прототип своего лазерного оружия DragonFire.