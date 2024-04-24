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Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

24 апреля 2024 г. 21:00

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21:00Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

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19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

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18:34Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

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12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

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11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

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11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

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10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

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10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

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21:00 Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

Text

20:33 В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

Text

19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

Text

18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

Text

14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

Text

11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

Text

11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

Text

10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

Text

10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей

Новый гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — угроза Крымскому мосту в результате предоставления Украине пакета военной помощи от Великобритании.

Эфир можно посмотреть в 21:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • одобрение Конгрессом США помощи для Украины;
  • рекордный пакет вооружения от Великобритании;
  • наступление русских войск на Часов Яр;
  • ситуацию на южном направлении;
  • планы врага на май.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскрыл детальное содержание нового пакета помощи Туманного Альбиона для Украины.

В то же время министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Туманный Альбион может предоставить Украине прототип своего лазерного оружия DragonFire.

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21:25 Налог на роскошь в 2024 году — какие особенности и кто должен заплатить

21:10 Россияне вывезли зебр из оккупированного заповедника Аскания-Нова в Крым — росСМИ

21:06 Погода на контрастах — в Укргидрометцентре рассказали, где будет греметь и куда придет жара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:00 Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет, но есть исключения — детали

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20:33 В полку "Азов" опровергли фейк о преследовании христиан в Украине, который ширится в США

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19:01 Кто мешал Украине получить 65 млрд долларов от США — Ижак в эфире Новини.LIVE

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18:34 Планы РФ на лето, атаки по нефтяной сфере, МИД против украинцев — эфир Новини.LIVE

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14:28 Шаповалов прокомментировал информацию о якобы 100 тысячах дезертиров в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:13 Приостановка консульских услуг еще больше запугивает людей — Гармаш указал на недостатки призыва

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11:32 Получат ли украинцы консульские услуги, на которые подали заявку до 23 апреля

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11:06 Украинцы не простят россиянам молчаливое согласие с этой войной, — Мочанов

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10:39 В Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей

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10:00 Юрист ответил, законно ли прекращать консульские услуги для украинских мужчин за границей