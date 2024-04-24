Создает ли военная помощь из Великобритании опасность для Крымского моста — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — угроза Крымскому мосту в результате предоставления Украине пакета военной помощи от Великобритании.
Эфир можно посмотреть в 21:00 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым
Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:
- одобрение Конгрессом США помощи для Украины;
- рекордный пакет вооружения от Великобритании;
- наступление русских войск на Часов Яр;
- ситуацию на южном направлении;
- планы врага на май.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскрыл детальное содержание нового пакета помощи Туманного Альбиона для Украины.
В то же время министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Туманный Альбион может предоставить Украине прототип своего лазерного оружия DragonFire.