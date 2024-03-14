Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

Гість студії Вечір.LIVE — громадський діяч та підприємець Павло Себастьянович. Тема ефіру — чи можливий крах економіки України без податкової реформи.
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Ефір Вечір.LIVE з Павлом Себастьяновичем
Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:
- стан економіки в Україні;
- можлива допомога США;
- ризик дефолту;
- допомога бізнесу від влади.
Нагадаємо, раніше у США попередили про ризик "несподіваної" рецесії.
Водночас український бізнес прокоментував наміри Кабміну прив'язати бронювання від мобілізації до рівня зарплат.