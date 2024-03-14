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Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

14 березня 2024 р. 20:13

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20:13 Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

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19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

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18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

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17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

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12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

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11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

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10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

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09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

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08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

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23:09В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

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20:13 Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

Text

19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

Text

18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

Text

17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

Text

12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Text

10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

Text

09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

Text

08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

13 березня 2024
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Гість студії Вечір.LIVE — громадський діяч та підприємець Павло Себастьянович. Тема ефіру — чи можливий крах економіки України без податкової реформи. 

Переглянути ефір можна за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Павлом Себастьяновичем

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • стан економіки в Україні;
  • можлива допомога США;
  • ризик дефолту;
  • допомога бізнесу від влади. 

Нагадаємо, раніше у США попередили про ризик "несподіваної" рецесії. 

Водночас український бізнес прокоментував наміри Кабміну прив'язати бронювання від мобілізації до рівня зарплат.

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Всі Новини Статті Відео
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20:13 Чи рухне економіка без податкової реформи — ефір Новини.LIVE

20:00 Як закон про мобілізацію полегшить ТЦК виявити громадян без військового обліку

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19:56 Черги на кордоні України — де увечері водії втомляться стояти в заторі

19:55 У Ризі відбулася акція протесту через постачання складових для зброї РФ

19:45 Одеса в п'ятірці лідерів за наданням грошей на допомогу ЗСУ

19:37 Російські добровольці створюють гуманітарний коридор для цивільного населення РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:32 Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні не менше чотирьох заводів

Оновлено

19:14 Повітряна тривога в Миколаївській області — загроза атаки дронів

19:07 Космічний корабель Spaceship Ілона Маска здійснив перший суборбітальний політ

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19:53 Юрист пояснив, як працює система "Оберіг" і чи можна з неї видалитися

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18:05 Експерт розповів про чотири страхи військовозобов'язаних перед мобілізацією

Text

17:34 Як буде відбуватися демобілізація та хто залишиться на фронті — відповідь експертів

Text

12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Text

10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

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09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

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08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

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