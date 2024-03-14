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Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

14 марта 2024 г. 20:13

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20:13 Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

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19:53 Юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться

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18:05 Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

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17:34 Как будет происходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

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12:30 Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

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11:05 Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

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10:17 Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

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09:13 Гуменюк прокомментировала попытку РФ добраться до правого берега Херсона

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08:06 Что действительно происходит сейчас в Верховной Раде — эфир Новини.LIVE

13 марта 2024
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23:09В 3 ОШБр рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку

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20:13 Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

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19:53 Юрист объяснил, как работает система "Оберіг" и можно ли из нее удалиться

Text

18:05 Эксперт рассказал о четырех страхах военнообязанных перед мобилизацией

Text

17:34 Как будет происходить демобилизация и кто останется на фронте — ответ экспертов

Text

12:30 Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:05 Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

Text

10:17 Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

Text

09:13 Гуменюк прокомментировала попытку РФ добраться до правого берега Херсона

Text

08:06 Что действительно происходит сейчас в Верховной Раде — эфир Новини.LIVE

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Гость студии Вечір.LIVE — общественный деятель и предприниматель Павел Себастьянович. Тема эфира — возможен ли крах экономики Украины без налоговой реформы.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Павлом Себастьяновичем

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • состояние экономики в Украине;
  • возможна помощь США;
  • риск дефолта;
  • помощь бизнесу от власти.

Напомним, ранее в США предупредили о риске "неожиданной" рецессии.

В то же время, украинский бизнес прокомментировал намерения Кабмина привязать бронирование от мобилизации до уровня зарплат.

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19:55 В Риге прошла акция протеста из-за снабжения составляющих для оружия РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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