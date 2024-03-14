Рухнет ли экономика без налоговой реформы — эфир Новини.LIVE

Гость студии Вечір.LIVE — общественный деятель и предприниматель Павел Себастьянович. Тема эфира — возможен ли крах экономики Украины без налоговой реформы.
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Эфир Вечір.LIVE с Павлом Себастьяновичем
Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:
- состояние экономики в Украине;
- возможна помощь США;
- риск дефолта;
- помощь бизнесу от власти.
Напомним, ранее в США предупредили о риске "неожиданной" рецессии.
В то же время, украинский бизнес прокомментировал намерения Кабмина привязать бронирование от мобилизации до уровня зарплат.