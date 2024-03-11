Чи можливі в Росії теракти напередодні виборів — відповідь експерта

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак прокоментував можливість скоєння терактів на території Росії під час президентських виборів у березні. На його думку, їхня ймовірність певної міри висока через забобони Кремля.

Про це він розповів в ефірі Новини.LIVE.

Чи можливі у РФ теракти напередодні виборів

"Кремлівська влада дуже боїться певних дат під час проведення виборів. Тому, цілком ймовірно, що певні сили можуть планувати теракти. Ця знервованість може зіграти з ними злий жарт", — сказав він.

Експерт також зауважив, що у випадку скоєння терактів, чинний російський президент Володимир Путін може оголосити мобілізацію. Але куди вона буде спрямована — не уточнив.

"Мобілізація може бути, але є ймовірність, що це буде внутрішня мобілізація на фоні внутрішніх чисток. Якщо ж заради ескалації війни — то буде тотальна мобілізація. Путін готується до її певної форми: або для війни в Україні, або мобілізувати силовиків заради перетворення авторитаризму на диктатуру", — додав Їжак.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованій Луганщині розпочалося дострокове голосування за президента Росії до 15 березня.

Також хакерська група "Кібер Спротив" отримала доступ до листування голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна з Володимиром Путіним, отримавши доступ до листа з пропозиціями щодо посилення контролю та конфронтації РФ з країнами Заходу після "виборів".