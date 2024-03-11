Возможны ли в России теракты накануне выборов — ответ эксперта

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак прокомментировал возможность совершения терактов на территории России во время президентских выборов в марте. По его мнению, их вероятность в определенной мере высокая из-за предрассудков Кремля.

Об этом он рассказал в эфире Новини.LIVE.

Возможны ли в РФ теракты накануне выборов

"Кремлевские власти очень боятся определенных дат во время проведения выборов. Поэтому, по всей вероятности, определенные силы могут планировать теракты. Эта нервозность может сыграть с ними злую шутку", — сказал он.

Эксперт также отметил, что в случае совершения терактов действующий российский президент Владимир Путин может объявить мобилизацию. Но куда она будет направлена — не уточнил.

"Мобилизация может быть, но есть вероятность, что это будет внутренняя мобилизация на фоне внутренних чисток. Если же ради эскалации войны — то будет тотальная мобилизация. Путин готовится к определенной форме: либо для войны в Украине, либо мобилизовать силовиков ради превращения авторитаризма в диктатуру ", — добавил Ижак.

Напомним, ранее на временно оккупированной Луганской области началось досрочное голосование за президента России до 15 марта.

Также хакерская группа "Кибер Спротив" получила доступ к переписке главы Госдумы России Вячеслава Володина с Владимиром Путиным, получив доступ к письму с предложениями по усилению контроля и конфронтации РФ со странами Запада после "выборов".