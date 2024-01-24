Чи готова Україна до хвороби "Х" та актуальність кіно у воєнний час — новини 24 січня

У МОЗ спростували інформацію про загрозу поширення нової хвороби "Х", розробка нового проєкту мобілізації ще триває, а українська кіноспільнота звернулася із заявою до уряду. Останні новини України за 24 січня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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Загроза нової хвороби "Х"

У випуску новин ви дізнаєтеся:

У МОЗ розвіяли страхи щодо нової хвороби "Х".

Законопроєкт про мобілізацію — процес триває.

Україна оголосила про підозру одному з організаторів знущань над українцями.

Деталі авіатрощі російського літака ІЛ-76.

Система РЕБ України відіграла ключову роль у протидії недавньої атаки РФ.

Потужна кібератака на дані ворога.

Кіно не часі — українська кіноспільнота звернулась до уряду.

Нагадаємо, 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76. Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

В Міноборони України не змогли підтвердити інформацію щодо причин падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України із захисту прав людини Дмитро Лубінець наразі займається вивченням усіх аспектів та аналізом зібраної інформації про аварію літака Іл-76. Омбудсмен закликав українців не вестись на провокації ворога та довіряти лише перевіреним джерелам.