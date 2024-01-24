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Чи готова Україна до хвороби "Х" та актуальність кіно у воєнний час — новини 24 січня

24 січня 2024 р. 19:16

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19:16 Чи готова Україна до хвороби "Х" та актуальність кіно у воєнний час — новини 24 січня

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19:16 Чи готова Україна до хвороби "Х" та актуальність кіно у воєнний час — новини 24 січня

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12:30 Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

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11:27 Журналістка Новини.LIVE розповіла про наслідки обстрілу у Святошинському районі Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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День цивільного пілота — Долінце про відновлення авіасполучень в Україні

07 грудня 2023 р. 08:00

У МОЗ спростували інформацію про загрозу поширення нової хвороби "Х", розробка нового проєкту мобілізації ще триває, а українська кіноспільнота звернулася із заявою до уряду. Останні новини України за 24 січня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Загроза нової хвороби "Х"

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • У МОЗ розвіяли страхи щодо нової хвороби "Х". 
  • Законопроєкт про мобілізацію — процес триває. 
  • Україна оголосила про підозру одному з організаторів знущань над українцями. 
  • Деталі авіатрощі російського літака ІЛ-76. 
  • Система РЕБ України відіграла ключову роль у протидії недавньої атаки РФ. 
  • Потужна кібератака на дані ворога. 
  • Кіно не часі — українська кіноспільнота звернулась до уряду. 

Нагадаємо, 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76. Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

В Міноборони України не змогли підтвердити інформацію щодо причин падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України із захисту прав людини Дмитро Лубінець наразі займається вивченням усіх аспектів та аналізом зібраної інформації про аварію літака Іл-76. Омбудсмен закликав українців не вестись на провокації ворога та довіряти лише перевіреним джерелам.

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10:09 У Києві трапилася пожежа в школі — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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