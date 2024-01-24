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Готова ли Украина к болезни "Х" и актуальность кино в военное время — новости 24 января

24 января 2024 г. 19:16

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08:09 Почему упал российский самолет ИЛ-76 и вернет ли Украина всех беженцев домой — утренний эфир

24 января 2024
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19:16 Готова ли Украина к болезни "Х" и актуальность кино в военное время — новости 24 января

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08:12 Какие последствия ракетных обстрелов РФ по Украине — утренний эфир Новини.LIVE

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08:09 Почему упал российский самолет ИЛ-76 и вернет ли Украина всех беженцев домой — утренний эфир

24 января 2024
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19:16 Готова ли Украина к болезни "Х" и актуальность кино в военное время — новости 24 января

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17:24 Покаются ли россияне за войну в Украине — журналист Новини.LIVE спросил у украинцев

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13:14 Когда закончится операция в Секторе Газа и что ждет Украину — интервью с Бродским

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19:30 Какая связь между сном и депрессией и зачем человеку коллаген — интервью с врачом Комаровским

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19:00 Суд арестовал Гринкевича, а хакеры оставили Путина без интернета — новости 23 января

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18:13 Как изменится "мирный план" Трампа в случае победы на выборах США — интервью с Кучухидзе

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12:30 Последствия ракетного удара РФ по Украине — последние новости 23 января

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11:27 Журналистка Новини.LIVE рассказала о последствиях обстрелов в Святошинском районе Киева

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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День гражданского пилота — Долинце о возобновлении авиасообщений в Украине

7 декабря 2023 г. 8:00

В Минздраве опровергли информацию об угрозе распространения новой болезни "Х", разработка нового проекта мобилизации еще продолжается, а украинское киносообщество обратилось с заявлением к правительству. Последние новости Украины за 24 января рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Угроза новой болезни "Х"

В выпуске новостей вы узнаете:

  • В Минздраве развеяли страхи по поводу новой болезни "Х".
  • Законопроект о мобилизации — процесс продолжается.
  • Украина объявила о подозрении одному из организаторов издевательств над украинцами.
  • Детали авиакатастрофы российского самолета ИЛ-76.
  • Система РЭБ Украины сыграла ключевую роль в противодействии недавней атаке РФ.
  • Мощная кибератака на данные противника.
  • Кино не ко времени — украинское киносообщество обратилось к правительству.

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76. Источники УП в Вооруженных Силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В Минобороны Украины не смогли подтвердить информацию о причинах падения самолета Ил-76 в Белгородской области.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации об аварии самолета Ил-76 . Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять только проверенным источникам.

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24 января 2024
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19:16 Готова ли Украина к болезни "Х" и актуальность кино в военное время — новости 24 января

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17:24 Покаются ли россияне за войну в Украине — журналист Новини.LIVE спросил у украинцев

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