Готова ли Украина к болезни "Х" и актуальность кино в военное время — новости 24 января

В Минздраве опровергли информацию об угрозе распространения новой болезни "Х", разработка нового проекта мобилизации еще продолжается, а украинское киносообщество обратилось с заявлением к правительству. Последние новости Украины за 24 января рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Угроза новой болезни "Х"

В выпуске новостей вы узнаете:

В Минздраве развеяли страхи по поводу новой болезни "Х".

Законопроект о мобилизации — процесс продолжается.

Украина объявила о подозрении одному из организаторов издевательств над украинцами.

Детали авиакатастрофы российского самолета ИЛ-76.

Система РЭБ Украины сыграла ключевую роль в противодействии недавней атаке РФ.

Мощная кибератака на данные противника.

Кино не ко времени — украинское киносообщество обратилось к правительству.

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76. Источники УП в Вооруженных Силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В Минобороны Украины не смогли подтвердить информацию о причинах падения самолета Ил-76 в Белгородской области.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации об аварии самолета Ил-76 . Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять только проверенным источникам.