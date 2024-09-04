Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

Україну чекають великі проблеми в енергетиці цієї зими, але вони точно не будуть катастрофічними. Жодного армагедону не очікується.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив ексміністр з ЖКГ та нардеп Олексій Кучеренко.

Що чекати цієї зими українцям в аспекті енергетики

За його словами, на 99,9% проблеми з відключеннями світла будуть. Проте не треба боятись якогось армагедону.

На думку депутата, СБУ має зайнятись тими, хто розводить панікерство. Жодної реальної інформації у таких людей просто немає, каже він.

Проте треба бути готовими до выдключення свытла та тепла.

"Зараз починають вангувати: все відключать, все пропало, зимою замерзнемо... Це панікерство, розумієте, вони не мають ніякої інформації, необхідної для того, щоб ці істерики розганяти в ефірах", — зазначив нардеп.