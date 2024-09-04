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Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

04 вересня 2024 р. 05:47

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05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

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05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

3 вересня 2024
Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

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12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

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11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

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Україну чекають великі проблеми в енергетиці цієї зими, але вони точно не будуть катастрофічними. Жодного армагедону не очікується.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив ексміністр з ЖКГ та нардеп Олексій Кучеренко.

Що чекати цієї зими українцям в аспекті енергетики

За його словами, на 99,9% проблеми з відключеннями світла будуть. Проте не треба боятись якогось армагедону.

На думку депутата, СБУ має зайнятись тими, хто розводить панікерство. Жодної реальної інформації у таких людей просто немає, каже він.

Проте треба бути готовими до выдключення свытла та тепла.

"Зараз починають вангувати: все відключать, все пропало, зимою замерзнемо... Це панікерство, розумієте, вони не мають ніякої інформації, необхідної для того, щоб ці істерики розганяти в ефірах", — зазначив нардеп.

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06:10 Пенсія не менше 8 тис. грн — хто має право на такі виплати

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:05 Деякі регіони накриє неочікуване похолодання — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

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