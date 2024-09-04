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Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

4 сентября 2024 г. 5:47

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05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

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16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

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15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

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14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

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13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

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13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

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12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

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11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

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Украину ждут большие проблемы в энергетике этой зимой, но они точно не будут катастрофическими. Никакого армагедона не ожидается.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил эксминистр по ЖКХ и нардеп Алексей Кучеренко.

Что ждать этой зимы украинцам в аспекте энергетики

По его словам, на 99,9% проблемы с отключениями света будут. Однако не надо бояться какого-нибудь армагедона.

По мнению депутата, СБУ должна заняться теми, кто разводит паникерство. Никакой реальной информации у таких людей просто нет, говорит он.

Но все равно нужно быть готовыми к отключениям света и тепла. 

"Сейчас начинают ванговать: все отключат, все пропало, зимой замерзнем... Это паникерство, понимаете, у них нет никакой информации, необходимой для того, чтобы эти истерики разгонять в эфирах", — отметил нардеп.

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04:30 На какой срок можно отсрочить военный призыв – что говорит законодательство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

03:51 Позиция Монголии очень слаба — командир "Азова" Жорин о невыполнении ордера на арест Путина

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16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

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15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

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14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

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13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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