Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

Украину ждут большие проблемы в энергетике этой зимой, но они точно не будут катастрофическими. Никакого армагедона не ожидается.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил эксминистр по ЖКХ и нардеп Алексей Кучеренко.

Что ждать этой зимы украинцам в аспекте энергетики

По его словам, на 99,9% проблемы с отключениями света будут. Однако не надо бояться какого-нибудь армагедона.

По мнению депутата, СБУ должна заняться теми, кто разводит паникерство. Никакой реальной информации у таких людей просто нет, говорит он.

Но все равно нужно быть готовыми к отключениям света и тепла.

"Сейчас начинают ванговать: все отключат, все пропало, зимой замерзнем... Это паникерство, понимаете, у них нет никакой информации, необходимой для того, чтобы эти истерики разгонять в эфирах", — отметил нардеп.