Час для проведення Саміту миру був обраний невдало — нардеп пояснив чому

Саміт миру у Швейцарії не був головною подією у світі, а час для його проведення був обраний невдало. Зокрема, через відсутність українських військових успіхів на фронті.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко у етері Вечір.LIVE у середу, 19 червня.

Чому час проведення Саміту миру був обраний невдало

За словами Гончаренка, для подібних заходів потрібно вдало обирати час. Саміт миру не був на перших новинних шпальтах, а подія не стала головною у світі.

"Для цього саміту був би класний час — початок минулого року. На хвилі українських військових успіхів. А на хвилі відсутності українських військових успіхів і виборів у Сполучених Штатах — це був дуже поганий час", — сказав нардеп.

Він додав, що Україна фактично розділила світ, і це розділення не на користь Києва.

"Я не кажу, що погано, що цей саміт відбувся, безумовно добре. 79 країн підписалися, це добре. Але що далі? Ми фактично змусили світ розділитися, і це розділення не дуже на нашу користь. 79 країн це менше половини, ці країни охоплюють меншу половину населення світу. Такі важливі країни як Китай, Індія, Бразилія не підписали нічого. Це проблема. Вона (проблема—Ред.) свідчить, що навколо нас об'єднаний захід і його окремі союзники. Це все", — додав Гончаренко

Він вважає, що зараз треба направляти українські дипломатичні зусилля на перемовини щодо можливості перебування іноземного контингенту в Україні.

"Я вважаю, що якщо сьогодні один батальйон з Естонії, Литви, Польщі чи Франції на території України офіційно охоронятиме, наприклад, кордон з Білоруссю, або виконуватиме іншу допоміжну функцію, то це важливіше за будь-яке комюніке. Бо у нас все вирішується на полі бою і нам треба міняти баланс сил", — підсумував нардеп.

Додамо, що у вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський зазначив, що до комюніке Саміту миру офіційно приєдналася Організація американських держав. Вона об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної. Також документ підтримала острівна держава Антигуа і Барбуда.

Нагадаємо, 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток відбувався перший раунд Саміту миру, який спільно зі Швейцарією організувала Україна.