Время для проведения Саммита мира было выбрано неудачно — нардеп объяснил почему

Саммит мира в Швейцарии не был главным событием в мире, а время для его проведения было выбрано неудачно. В частности, из-за отсутствия украинских военных успехов на фронте.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире Вечір.LIVE в среду, 19 июня.

Почему время проведения Саммита мира было выбрано неудачно

По словам Гончаренко, для подобных мероприятий нужно удачно выбирать время. Саммит мира не был на первых новостных страницах, а событие не стало главным в мире.

"Для этого саммита было бы классное время — начало прошлого года. На волне украинских военных успехов. А на волне отсутствия украинских военных успехов и выборов в Соединенных Штатах — это было очень неподходящее время", — сказал нардеп.

Он добавил, что Украина фактически разделила мир, и это разделение не в пользу Киева.

"Я не говорю, что плохо, что этот саммит состоялся, безусловно, хорошо. 79 стран подписались, это хорошо. Но что дальше? Мы фактически заставили мир разделиться, и это разделение не очень в нашу пользу. 79 стран это меньше половины, эти страны охватывают меньшую половину населения мира. Такие важные страны как Китай, Индия, Бразилия не подписали ничего. Это проблема", — сказал Гончаренко

Он считает, что сейчас нужно направлять украинские дипломатические усилия на переговоры о возможности пребывания иностранного контингента в Украине.

"Я считаю, что если сегодня один батальон из Эстонии, Литвы, Польши или Франции на территории Украины будет официально охранять, например, границу с Беларусью, или будет выполнять другую вспомогательную функцию, то это важнее любого коммюнике. Потому что у нас все решается на поле боя и нам нужно менять баланс сил", — подытожил нардеп.

Добавим, что в вечернем видеообращении Президент Владимир Зеленский отметил, что к коммюнике Саммита мира официально присоединилась Организация американских государств . Она объединяет страны обеих Америки, Северной и Южной. Также документ поддержало островное государство Антигуа и Барбуда.

Напомним, 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток проходил первый раунд Саммита мира , который совместно со Швейцарией организовала Украина.