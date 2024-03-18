Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

На території Румунії розпочали будувати найбільшу військову базу НАТО в Європі. Водночас російські добровольчі угруповання не збираються припиняти рейди всередині РФ.

Про це і не тільки поговорять о 21.00 в ефірі Вечір.Live.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко обговорять:

будівництво нової військової бази НАТО в Румунії;

підготовку європейської інфраструктури до оперативної передислокації військ;

атаки добровольців на Бєлгородську область;

постачання Північної Кореї до Росії.

Нагадаємо, на будівництво військової бази НАТО в Румунії уряд виділив 2,5 млрд євро. За розмірами вона нагадуватиме невелике місто — матиме площу у 2 800 гектарів і загальний периметр у 30 кілометрів.

Також ми писали, що начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив, що учасники руху не планують зупиняти рейди найближчим часом.