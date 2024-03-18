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Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

18 березня 2024 р. 20:57

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20:52 Нардеп розповів, яка зараз ситуація з голосуванням за законопроєкт про мобілізацію

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19:57 Експерт з безпеки назвав причини активізації Макрона в допомозі України

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18:55 Як росіяни вірять у намальовані цифри на виборах — Зеленін в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text
Ексклюзив

18:33 В Офісі Президента розкрили деталі нової шкільної програми "Захист України"

Text

18:25 Масштабна реформа дошкільної освіти — Гришина розповіла, що зміниться

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17:13 У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

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На території Румунії розпочали будувати найбільшу військову базу НАТО в Європі. Водночас російські добровольчі угруповання не збираються припиняти рейди всередині РФ.

Про це і не тільки поговорять о 21.00 в ефірі Вечір.Live.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко обговорять:

  • будівництво нової військової бази НАТО в Румунії;
  • підготовку європейської інфраструктури до оперативної передислокації військ;
  • атаки добровольців на Бєлгородську область;
  • постачання Північної Кореї до Росії.

Нагадаємо, на будівництво військової бази НАТО в Румунії уряд виділив 2,5 млрд євро. За розмірами вона нагадуватиме невелике місто — матиме площу у 2 800 гектарів і загальний периметр у 30 кілометрів.

Також ми писали, що начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив, що учасники руху не планують зупиняти рейди найближчим часом.

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20:54 В Україні вже перебувають військові НАТО, — El País

20:43 З цими хворобами нервової системи не мобілізують до ЗСУ — повний перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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