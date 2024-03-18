Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

На территории Румынии начали строительство самой большой военной базы НАТО в Европе. В то же время, российские добровольческие группировки не собираются прекращать рейды внутри РФ.

Об этом и не только поговорят в 21.00 в эфире Вечір.LIVE

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко обсудят:

строительство новой военной базы НАТО в Румынии;

подготовку европейской инфраструктуры к оперативной передислокации войск;

атаки добровольцев на Белгородскую область;

снабжение Северной Кореи в Россию.

Напомним, на строительство военной базы НАТО в Румынии правительство выделило 2,5 млрд евро. По размерам она будет напоминать небольшой город — площадью в 2 800 гектаров и общий периметр в 30 километров.

Также мы писали, что начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что участники движения не планируют останавливать рейды в ближайшее время.