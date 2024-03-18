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Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

18 марта 2024 г. 20:57

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20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

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19:57 Эксперт по безопасности назвал причины активизации Макрона в помощи Украины

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18:25 Масштабная реформа дошкольного образования — Гришина рассказала, что изменится

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17:06Эксперт объяснил, насколько в Украине может подорожать доставка газа

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15:37 Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета

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20:57 Строительство новой базы НАТО в Румынии и рейды РДК — эфир Новини.LIVE

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20:52 Нардеп рассказал, какая сейчас ситуация с голосованием за законопроект о мобилизации

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19:57 Эксперт по безопасности назвал причины активизации Макрона в помощи Украины

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18:55 Как россияне верят в нарисованные цифры на выборах — Зеленин в эфире Новини.LIVE

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18:33 В Офисе Президента раскрыли детали новой школьной программы "Защита Украины"

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18:25 Масштабная реформа дошкольного образования — Гришина рассказала, что изменится

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17:06 Эксперт объяснил, насколько в Украине может подорожать доставка газа

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16:00 Новые оппозиционные лидеры в РФ — политтехнолог объяснил, станут ли они угрозой для Путина

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15:37 Рассмотрение мобилизационного закона — половина депутатов "прогуливают" заседание комитета

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На территории Румынии начали строительство самой большой военной базы НАТО в Европе. В то же время, российские добровольческие группировки не собираются прекращать рейды внутри РФ.

Об этом и не только поговорят в 21.00 в эфире Вечір.LIVE

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко обсудят:

  • строительство новой военной базы НАТО в Румынии;
  • подготовку европейской инфраструктуры к оперативной передислокации войск;
  • атаки добровольцев на Белгородскую область;
  • снабжение Северной Кореи в Россию.

Напомним, на строительство военной базы НАТО в Румынии правительство выделило 2,5 млрд евро. По размерам она будет напоминать небольшой город — площадью в 2 800 гектаров и общий периметр в 30 километров.

Также мы писали, что начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что участники движения не планируют останавливать рейды в ближайшее время.

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