Буданов розповів, чи збирається йти у політику

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, коментуючи високий рівень довіри до себе, заявив, що навіть попри це поки не збирається йти у політику. Зараз, за його словами, він зосереджений на ході війни та не думає ні про що інше, крім цього.

Про це Буданок сказав у інтерв'ю для ВВС.

Чи піде Буданов у політику

"Періодично я чую про такі речі, але не цікавлюсь особливо, я не живу соціологією. Мені це приємно чути", — сказав Буданов, коментуючи свій рівень довіри.

Він додав, що поки не знає, чи піде у політику. Принаймні, за його словами, про це рано думати, поки триває війна.

"Коли піду, тоді буду думати, мені тут подобається. Точно рано. Не той час, зараз війна", — сказав Буданов.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що Україну чекає складна ситуація з середини травня. Адже російські загарбники проводитимуть комплексну операцію. Також він розповів, за якої умови можна вести переговори з РФ.