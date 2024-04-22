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Буданов розповів, чи збирається йти у політику

Буданов розповів, чи збирається йти у політику

22 квітня 2024 р. 15:57

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13:23 Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

Text

11:38 Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

Text

10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-ї ОШБр відповів про шанси створення підрозділів з в'язнів для ЗСУ за прикладом Росії

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Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, коментуючи високий рівень довіри до себе, заявив, що навіть попри це поки не збирається йти у політику. Зараз, за його словами, він зосереджений на ході війни та не думає ні про що інше, крім цього. 

Про це Буданок сказав у інтерв'ю для ВВС.

Чи піде Буданов у політику

"Періодично я чую про такі речі, але не цікавлюсь особливо, я не живу соціологією. Мені це приємно чути", — сказав Буданов, коментуючи свій рівень довіри.

Він додав, що поки не знає, чи піде у політику. Принаймні, за його словами, про це рано думати, поки триває війна. 

"Коли піду, тоді буду думати, мені тут подобається. Точно рано. Не той час, зараз війна", — сказав Буданов. 

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що Україну чекає складна ситуація з середини травня. Адже російські загарбники проводитимуть комплексну операцію. Також він розповів, за якої умови можна вести переговори з РФ.

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15:39 Зеленський пояснив зниження мобілізаційного віку до 25 років

15:37 Молода спортсменка раптово вчинила самогубство — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:21 Київський метрополітен витратить на кондиціонери 5,5 млн гривень

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