Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, комментируя высокий уровень доверия к себе, заявил, что даже при этом пока не собирается идти в политику. Сейчас, по его словам, он сосредоточен на ходе войны и не думает ни о чем другом кроме этого.

Об этом он сказал в интервью для BBC.

Уйдет ли Буданов в политику

"Периодически я слышу о таких вещах, но особо не интересуюсь, я не живу социологией. Мне это приятно слышать", — сказал Буданов, комментируя свой уровень доверия.

Он добавил, что пока не знает, пойдет ли в политику. По крайней мере, по его словам, об этом рано думать, пока идет война.

"Когда уйду, тогда буду думать, мне здесь нравится. Точно рано. Не то время, сейчас война", — сказал Буданов.

Напомним, в этом же интервью Буданов заявил, что Украине предстоит сложная ситуация с середины мая. Ведь российские захватчики будут проводить комплексную операцию. Также он рассказал, при каком условии можно вести переговоры с РФ.