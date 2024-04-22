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Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

22 апреля 2024 г. 15:57

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15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

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13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

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11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

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10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

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09:39 Кадровые изменения в правительстве — нардеп рассказал, кто может попасть под увольнение

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Новини.LIVE

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00:49 Комбат 3-й ОШБр ответил о шансах создания подразделений с заключенными для ВСУ по примеру России

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Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, комментируя высокий уровень доверия к себе, заявил, что даже при этом пока не собирается идти в политику. Сейчас, по его словам, он сосредоточен на ходе войны и не думает ни о чем другом кроме этого.

Об этом он сказал в интервью для BBC.

Уйдет ли Буданов в политику

"Периодически я слышу о таких вещах, но особо не интересуюсь, я не живу социологией. Мне это приятно слышать", — сказал Буданов, комментируя свой уровень доверия.

Он добавил, что пока не знает, пойдет ли в политику. По крайней мере, по его словам, об этом рано думать, пока идет война.

"Когда уйду, тогда буду думать, мне здесь нравится. Точно рано. Не то время, сейчас война", — сказал Буданов.

Напомним, в этом же интервью Буданов заявил, что Украине предстоит сложная ситуация с середины мая. Ведь российские захватчики будут проводить комплексную операцию. Также он рассказал, при каком условии можно вести переговоры с РФ.

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18:23 Белорусский спецназовец ГУР "Янки" рассказал, почему защищает Украину