Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

Нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по російських винищувачах. Але жодного офіційного підтвердження, що так справді було, немає.

Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Удари по російських літаках

Братчук розвіяв інформацію про те, що США нібито заборонили Україні бити по російських літаках. За його словами, ця інформація неправдива і якби була можливість, то "американці із задоволенням долучилися б до того, щоб знищити десятки російських Су-34".

"Часто наші західні партнери в інформаційному полі досі не є нашими справжніми інформаційними партнерами. […] Це робиться, щоб вбити якісь дощечки в відносинах між Україною та американцями. Якщо інформація під грифом "таємно", то інколи дивуєшся, як вона могла вийти на-гора?" — додав він.