Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ arrow
Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

07 серпня 2024 р. 12:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

Text

08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2024
Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

Text

08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2024
Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по російських винищувачах. Але жодного офіційного підтвердження, що так справді було, немає. 

Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.  

Удари по російських літаках

Братчук розвіяв інформацію про те, що США нібито заборонили Україні бити по російських літаках. За його словами, ця інформація неправдива і якби була можливість, то "американці із задоволенням долучилися б до того, щоб знищити десятки російських Су-34". 

"Часто наші західні партнери в інформаційному полі досі не є нашими справжніми інформаційними партнерами. […] Це робиться, щоб вбити якісь дощечки в відносинах між Україною та американцями. Якщо інформація під грифом "таємно", то інколи дивуєшся, як вона могла вийти на-гора?" — додав він.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:29 Де у світі найвищі зарплати — ТОП-10 заможних країн

12:28 Буданов пояснив, коли українцям чекати на завершення наступу росіян

12:23 Росія краде українську грязь  — окупанти вивозять лікувальний мул з Криму

12:19 В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

12:13 Тренер Рейнджерс назвав найкращого футболіста Динамо у першому матчі команд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

11:56 У США заарештували пакистанця, який, ймовірно, причетний до замаху на Трампа

11:56 Українські легкоатлетки повернулися до України з Олімпійських ігор-2024 — як їх зустрічали

11:51 Зміна руху в Приморському районі Одеси — що варто знати водіям

11:48 Прикордонники приземлили російський "Ланцет" на Вовчанському напрямку

12:29 Де у світі найвищі зарплати — ТОП-10 заможних країн

12:28 Буданов пояснив, коли українцям чекати на завершення наступу росіян

12:23 Росія краде українську грязь  — окупанти вивозять лікувальний мул з Криму

12:19 В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

12:13 Тренер Рейнджерс назвав найкращого футболіста Динамо у першому матчі команд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:56 У США заарештували пакистанця, який, ймовірно, причетний до замаху на Трампа

11:56 Українські легкоатлетки повернулися до України з Олімпійських ігор-2024 — як їх зустрічали

11:51 Зміна руху в Приморському районі Одеси — що варто знати водіям

11:48 Прикордонники приземлили російський "Ланцет" на Вовчанському напрямку

11:44 Українці втрачають інтерес до гривневих депозитів — оцінка НБУ

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

Text

08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2024
Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"