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Братчук прокомментировал информацию, что США якобы запретили Украине бить по самолетам РФ

Братчук прокомментировал информацию, что США якобы запретили Украине бить по самолетам РФ

7 августа 2024 г. 12:09

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Недавно СМИ опубликовали информацию, что США якобы запретили Украине бить по российским истребителям. Но никакого официального подтверждения, что это действительно было, нет.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

Удары по российским самолетам

Братчук развеял информацию о том, что США якобы запретили Украине бить по российским самолетам. По его словам, эта информация неправдива и если бы была возможность, то "американцы с удовольствием приобщились бы к тому, чтобы уничтожить десятки российских Су-34".

"Часто наши западные партнеры в информационном поле до сих пор не являются нашими настоящими информационными партнерами. […] Это делается, чтобы убить какие-то дощечки в отношениях между Украиной и американцами. Если информация под грифом "секретно", то иногда удивляешься, как она могла выйти на-гора?" — добавил он.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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