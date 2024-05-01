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Боєць ЗСУ прокоментував нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

Боєць ЗСУ прокоментував нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

01 травня 2024 р. 22:22

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20:11 Клімкін пояснив, чому в університетах США молодь виходить на протести

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19:31 Клімкін розповів, хто приймає рішення щодо вступу країн в НАТО

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18:53 У Повітряних силах прокоментували будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:16 F-16 для України та штрафи для ухилянтів — прямий ефір Вечір.LIVE

Text

16:02 Гришина пояснила, що таке мобінг і чому українцям важливо знати про це

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11:23 У Повітряних силах розповіли, коли в Україні запрацюють перші винищувачі F-16

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Український військовий Олександр Матяш прокоментував підвищення штрафів за порушення закону про мобілізацію. Наразі штрафи становлять від 510 до 850 грн, однак їх хочуть збільшити до рівня від 17 000 до 22 500 грн. 

Про це Олександр Матяш сказав в ефірі Вечір.LIVE у середу, 1 травня.

Нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

"Що такі штрафні санкції? Це реакція на якісь дії. Нами не було створено певних дій, щоб людей не штрафувати. Не було проведено певної роботи роз'яснювальної серед загалу. Чому люди не хочуть іти воювати або служити? Всі чомусь думають, що якщо вони підуть служити, то вони обов'язково підуть штурмувати посадку", — зазначив Матяш.

За його словами, це неправда. Він наголосив, що з людьми потрібно вести діалоги.

Нагадаємо, законопроєкт №10379, який нещодавно Верховна Рада України ухвалила в першому читанні, передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема, шляхом підвищення штрафів

Також колишній командир "Азову" Максим Жорін запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації. 

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22:45 "Боруссія" неприємно здивувала "ПСЖ" у Дортмунді — відео голу

22:45 Ціни на пальне в Україні — які ціни будуть завтра на АЗС

22:40 У Грузії відновився мітинг проти закону про іноагентів — поліція застосовує газ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:03 В Одесі пролунали вибухи — що відомо

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20:11 Клімкін пояснив, чому в університетах США молодь виходить на протести

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