Боєць ЗСУ прокоментував нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

Український військовий Олександр Матяш прокоментував підвищення штрафів за порушення закону про мобілізацію. Наразі штрафи становлять від 510 до 850 грн, однак їх хочуть збільшити до рівня від 17 000 до 22 500 грн.

Про це Олександр Матяш сказав в ефірі Вечір.LIVE у середу, 1 травня.

Нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

"Що такі штрафні санкції? Це реакція на якісь дії. Нами не було створено певних дій, щоб людей не штрафувати. Не було проведено певної роботи роз'яснювальної серед загалу. Чому люди не хочуть іти воювати або служити? Всі чомусь думають, що якщо вони підуть служити, то вони обов'язково підуть штурмувати посадку", — зазначив Матяш.

За його словами, це неправда. Він наголосив, що з людьми потрібно вести діалоги.

Нагадаємо, законопроєкт №10379, який нещодавно Верховна Рада України ухвалила в першому читанні, передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема, шляхом підвищення штрафів.

Також колишній командир "Азову" Максим Жорін запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації.