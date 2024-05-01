Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

Украинский военный Александр Матяш прокомментировал повышение штрафов за нарушение закона о мобилизации. Сейчас штрафы составляют от 510 до 850 грн, однако их хотят увеличить до уровня от 17 000 до 22 500 грн.

Об этом Александр Матяш сказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 1 мая.

Новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

"Что такие штрафные санкции? Это реакция на какие-то действия. Нами не было создано определенных действий, чтобы людей не штрафовать. Не было проведено определенной работы разъяснительной среди общественности. Почему люди не хотят идти воевать или служить? Все почему-то думают, что если они пойдут служить, то они обязательно пойдут штурмовать посадку", — отметил Матяш.

По его словам, это неправда. Он подчеркнул, что с людьми нужно вести диалоги.

Напомним, законопроект №10379, который недавно Верховная Рада Украины приняла в первом чтении, предусматривает усиление ответственности за военные правонарушения, в частности, путем повышения штрафов.

Также бывший командир "Азова" Максим Жорин предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации