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Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

1 мая 2024 г. 22:22

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19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

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18:53 В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

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16:02 Гришина объяснила, что такое мобинг и почему украинцам важно знать об этом

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Украинский военный Александр Матяш прокомментировал повышение штрафов за нарушение закона о мобилизации. Сейчас штрафы составляют от 510 до 850 грн, однако их хотят увеличить до уровня от 17 000 до 22 500 грн. 

Об этом Александр Матяш сказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 1 мая.

Новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

"Что такие штрафные санкции? Это реакция на какие-то действия. Нами не было создано определенных действий, чтобы людей не штрафовать. Не было проведено определенной работы разъяснительной среди общественности. Почему люди не хотят идти воевать или служить? Все почему-то думают, что если они пойдут служить, то они обязательно пойдут штурмовать посадку", — отметил Матяш.

По его словам, это неправда. Он подчеркнул, что с людьми нужно вести диалоги.

Напомним, законопроект №10379, который недавно Верховная Рада Украины приняла в первом чтении, предусматривает усиление ответственности за военные правонарушения, в частности, путем повышения штрафов.

Также бывший командир "Азова" Максим Жорин предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:40 В Грузии возобновился митинг против закона об иноагентах — полиция применяет газ

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