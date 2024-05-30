Боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ

У Збройних Силах України нераціонально використовують людський потенціал та ресурс. У нормальних підрозділах для штурмів відбирають професіоналів і це право необхідно заслужити.

Про це бооєць "Азову" із позивним "Джедай" розповів в ефірі Вечір.LIVE в середу, 29 травня.

Про мобілізацію та нераціональне використання людей на фронті

"У нормальних підрозділах, які раціонально використовують людський ресурс, право штурмувати позиції треба заслужити. Ти маєш бути фізично підготовленим, морально витривалим і мати хороші навики стрільби, невідкладної допомоги", — заявив "Джедай".

Він стверджує, що в Україні мобілізація зазнала інформаційного провалу.

Також він розповів, як проходить жорсткий відбір до "Азову". За його ствердженнями, побратими повинні бути впевненими у кожному воїнові. Саме тому під час відбору кожен доброволець проходить жорсткий вишкіл і тренування. Крім того, до участі в бойових діях допускають лише тих, хто пройшов певний тестовий період.

"Ми іноді і до сліз маємо доводити щоб відсіювати, давити на них морально. Перевіряємо наскільки людина може прогнутися. Якщо вона слабка духом — така людина нам не потрібна", — повідомив військовий.

За словами "Джедая", рівень бойової підготовки в українському війську зараз не на високому рівні. Але є певні підрозділи, де за допомогою тімбілдінгу досягається висока якість бойового злагодження та організації.

Нагадаємо, 29 травня у Генштабі повідомили, що ворог найбільше активізувався на Курахівському напрямку, але найважчою є ситуація на Покровському напрямку.

Нагадаємо, Росія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області. Туди для ведення боїв ворог хоче перекинути ще 300 тис. військових.

У Мін'юсті заявили, що перші мобілізовані ув'язнені вже встигли взяти в полон окупанта.