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Боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ

Боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ

30 травня 2024 р. 12:19

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12:19 Боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ

Text

10:43 Медик "Азова" Ротчук вказав переваги російської армії на фронті проти ЗСУ

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09:24 Медик "Азову" Ротчук пояснив ключову відмінність між мобілізацією і рекрутингом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Додаткові гроші на зброю, тортури в тюрмах та виплати ПАРЄ для українців — ефір Ранок.LIVE

29 травня 2024
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22:28 Нардеп Семінський назвав причини зростання тарифу на електроенергію

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У Збройних Силах України нераціонально використовують людський потенціал та ресурс. У нормальних підрозділах для штурмів відбирають професіоналів і це право необхідно заслужити.

Про це бооєць "Азову" із позивним "Джедай" розповів в ефірі Вечір.LIVE в середу, 29 травня.

Про мобілізацію та нераціональне використання людей на фронті

"У нормальних підрозділах, які раціонально використовують людський ресурс, право штурмувати позиції треба заслужити. Ти маєш бути фізично підготовленим, морально витривалим і мати хороші навики стрільби, невідкладної допомоги", — заявив "Джедай". 

Він стверджує, що в Україні мобілізація зазнала інформаційного провалу. 

Також він розповів, як проходить жорсткий відбір до "Азову". За його ствердженнями, побратими повинні бути впевненими у кожному воїнові. Саме тому під час відбору кожен доброволець проходить жорсткий вишкіл і тренування. Крім того, до участі в бойових діях допускають лише тих, хто пройшов певний тестовий період.

"Ми іноді і до сліз маємо доводити щоб відсіювати, давити на них морально. Перевіряємо наскільки людина може прогнутися. Якщо вона слабка духом — така людина нам не потрібна", — повідомив військовий.

За словами "Джедая", рівень бойової підготовки в українському війську зараз не на високому рівні. Але є певні підрозділи, де за допомогою тімбілдінгу досягається висока якість бойового злагодження та організації.

Нагадаємо, 29 травня у Генштабі повідомили, що ворог найбільше активізувався на Курахівському напрямку, але найважчою є ситуація на Покровському напрямку. 

Нагадаємо, Росія продовжує наступальні дії на півночі Харківської області. Туди для ведення боїв ворог хоче перекинути ще 300 тис. військових.

У Мін'юсті заявили, що перші мобілізовані ув'язнені вже встигли взяти в полон окупанта. 

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13:15 На фронті загинула 25-річна парамедикиня Ірина Цибух

13:13 На Прикарпатті в горах заблукала група школярів — що відомо

13:11 Окупанти зруйнували гуртожиток і стайню під час нічної атаки на Харківщину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:04 Скільки дітей вбила армія Росії в Україні — стали відомі нові дані

12:54 Нові дитячі виплати — хто і як може отримати 11 тис. гривень

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