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Боец "Азова" подверг критике мобилизацию и нерациональное использование человеческих ресурсов в ВСУ

Боец "Азова" подверг критике мобилизацию и нерациональное использование человеческих ресурсов в ВСУ

30 мая 2024 г. 12:19

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12:59 В ВСУ заявили, что оккупантам не хватает сил одновременно давить на двух направлениях фронта

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12:19 Боец "Азова" подверг критике мобилизацию и нерациональное использование человеческих ресурсов в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:43 Медик "Азова" Ротчук указал преимущества российской армии на фронте против ВСУ

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09:24 Медик "Азова" Ротчук объяснил ключевое отличие между мобилизацией и рекрутингом

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В Вооруженных Силах Украины нерационально используют человеческий потенциал и ресурс. В нормальных подразделениях для штурмов отбирают профессионалов и это право необходимо заслужить.

Об этом бооец "Азова" с позывным "Джедай" рассказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 29 мая.

О мобилизации и нерациональном использовании людей на фронте

"В нормальных подразделениях, рационально использующих человеческий ресурс, право штурмовать позиции надо заслужить. Ты должен быть физически подготовлен, морально вынослив и иметь хорошие навыки стрельбы, неотложной помощи", — заявил "Джедай".

Он утверждает, что в Украине мобилизация потерпела информационный провал.

Также он рассказал, как проходит жесткий отбор в "Азов". По его утверждениям, собратья должны быть уверены в каждом воине. Именно поэтому при отборе каждый доброволец проходит жесткую подготовку и тренировку. Кроме того, к участию в боевых действиях допускают только прошедших определенный тестовый период.

"Мы иногда и до слез должны доводить чтобы отсеивать, давить на них морально. Проверяем насколько человек может прогнуться. Если он слабый духом — такой человек нам не нужен", — сообщил военный.

По словам "Джедая", уровень боевой подготовки в украинской армии сейчас не на высоком уровне. Но есть определенные подразделения, где с помощью тимбилдинга достигается высокое качество боевого согласования и организации.

Напомним, 29 мая в Генштабе сообщили, что враг больше всего активизировался на Кураховском направлении, но самая трудная ситуация на Покровском направлении.

Напомним, Россия продолжает наступательные действия на севере Харьковской области. Туда для ведения боев враг хочет опрокинуть еще 300 тыс. военных.

В Минюсте заявили, что первые мобилизованные заключенные уже успели взять в плен оккупанта.

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14:39 Дания одобрила использование переданных Украине F-16 для атак по России

14:38 Мобилизация заключенных — к ВСУ могут присоединиться более двух тысяч узников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:27 Народный синоптик Диденко сообщила, какой "подарок" подготовила погода в последний день весны

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12:59 В ВСУ заявили, что оккупантам не хватает сил одновременно давить на двух направлениях фронта

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12:19 Боец "Азова" подверг критике мобилизацию и нерациональное использование человеческих ресурсов в ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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