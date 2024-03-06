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Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

06 березня 2024 р. 15:07

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15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

Text

15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

Text

14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Text

12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Text

11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

Text

11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

Text

10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

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08:00 Масштабна пожежа у Києві та пенсіонери на обліку в ТЦК — ефір Новини.LIVE

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Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що з адміністрацією Telegram поки що немає ефективної комунікації. Якщо з іншими платформами вже напрацьована співпраця щодо блокування пропаганди, то з месенджером з'являються лише перші кроки щодо цього. 

Про це політик сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чи буде блокування Telegram 

"Наданий момент ми не маємо ефективної комунікації з адміністрацією Телеграму. Якщо у Фейсбуці чи Ютюбі ми можемо комунікувати з адміністрацією і блокувати якісь російську пропагандитські наративи, або відстоювати інтереси військових частин, то адміністрація Телеграму не йшла на контакт", — сказав Юрчишин, коментуючи відсутність комунікації з адміністрацією Telegram. 

Він додав, що до того моменту, як в Україні почалося активне обговорення щодо блокування мережі, керівництво месенджеру відстоювало так звану свободу слова в Інтернеті. Однак, принаймні зараз можна спостерігати хоч якусь співпрацю. 

"До початку активного обговорення можливого блокування, адміністрація Telegram гралася у "сповідників максимальної свободи в інтернеті". Зараз вони пішли на співпрацю. Сподіваюся, що ці 20+каналів, які чітко ідентифіковані РНБО, СБУ та ГУР, як російські, будуть обмежені на українській території", — сказав Юрчишин. 

Нагадаємо, під час круглого столу комітету з питань свободи слова Верховної Ради було вирішено шукати методи заборони месенджеру Telegram

Однак очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що заблокувати Telegram в Україні наразі неможливо.

 

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15:25 Ротань назвав заявку Олімпійської збірної України на важливий матч

15:15 Курс долара по 40 грн/долар — відомо, коли подорожчає валюта

15:15 Експорт української продукції не припиняється — скільки суден на завантаженні в портах Великої Одеси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

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14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

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13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

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12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Text

11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

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11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

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10:51 Стало відомо, де фіксують найбільше смертельних випадків незаконного перетину кордону

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