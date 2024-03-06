Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що з адміністрацією Telegram поки що немає ефективної комунікації. Якщо з іншими платформами вже напрацьована співпраця щодо блокування пропаганди, то з месенджером з'являються лише перші кроки щодо цього.

Про це політик сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Чи буде блокування Telegram

"Наданий момент ми не маємо ефективної комунікації з адміністрацією Телеграму. Якщо у Фейсбуці чи Ютюбі ми можемо комунікувати з адміністрацією і блокувати якісь російську пропагандитські наративи, або відстоювати інтереси військових частин, то адміністрація Телеграму не йшла на контакт", — сказав Юрчишин, коментуючи відсутність комунікації з адміністрацією Telegram.

Він додав, що до того моменту, як в Україні почалося активне обговорення щодо блокування мережі, керівництво месенджеру відстоювало так звану свободу слова в Інтернеті. Однак, принаймні зараз можна спостерігати хоч якусь співпрацю.

"До початку активного обговорення можливого блокування, адміністрація Telegram гралася у "сповідників максимальної свободи в інтернеті". Зараз вони пішли на співпрацю. Сподіваюся, що ці 20+каналів, які чітко ідентифіковані РНБО, СБУ та ГУР, як російські, будуть обмежені на українській території", — сказав Юрчишин.

Нагадаємо, під час круглого столу комітету з питань свободи слова Верховної Ради було вирішено шукати методи заборони месенджеру Telegram.

Однак очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що заблокувати Telegram в Україні наразі неможливо.