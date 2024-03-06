Блокировка российских каналов в Telegram — в Раде ответили, как продвигается процесс

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что с администрацией Telegram пока нет эффективной коммуникации. Если с другими платформами уже наработано сотрудничество по блокированию пропаганды, то с мессенджером появляются только первые шаги по этому поводу.

Об этом политик сказал в интервью Новини.LIVE.

Будет ли блокировка Telegram

"На данный момент у нас нет эффективной коммуникации с администрацией Телеграмма. Если в Фейсбуке или Ютюбе мы можем коммуницировать с администрацией и блокировать какие-то российские пропагандитские нарративы, или отстаивать интересы воинских частей, то администрация Телеграмма не шла на контакт", — сказал Юрчишин, комментируя отсутствие коммуникации с администрацией Telegram

Он добавил, что к тому моменту, как в Украине началось активное обсуждение блокировки сети, руководство мессенджера отстаивало так называемую свободу слова в Интернете. Однако, по крайней мере, сейчас можно наблюдать хоть какое-то сотрудничество.

"До начала активного обсуждения возможной блокировки, администрация Telegram играла в "исповедников максимальной свободы в интернете". Сейчас они пошли на сотрудничество. Надеюсь, что эти 20+каналов, четко идентифицированных СНБО, СБУ и ГУР, как российские, будут ограничены на украинском территории", — сказал Юрчишин.

Напомним, во время круглого стола комитета по свободе слова Верховной Рады было решено искать методы запрета мессенджеру Telegram.

Однако глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что заблокировать Telegram в Украине пока невозможно.