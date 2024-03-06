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Блокировка российских каналов в Telegram — в Раде ответили, как продвигается процесс

Блокировка российских каналов в Telegram — в Раде ответили, как продвигается процесс

6 марта 2024 г. 15:07

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16:31 Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

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16:01 В "Слуге народа" рассказали, почему в Раде сделали перерыв от заседаний

Text

15:34 Законопроект о мобилизации — Гончаренко рассказал, начали ли в Раде рассмотрение правок

Text

15:07 Блокировка российских каналов в Telegram — в Раде ответили, как продвигается процесс

Text

14:19 Поездки депутатов на фронт — эксперт объяснил, есть ли в этом необходимость

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:41 Мобилизация в Украине — военный объяснил, почему рекрутинга для пополнения армии недостаточно

Text

12:57 Ситуация в Раде — политолог назвал причины отсрочки заседаний депутатов

Text

12:31 Рестр военнообязанных "Оберіг" — в ГПСУ рассказали об изменениях в пересечении границы

Text

11:58 Ситуация на Авдеевском направлении — какую тактику используют ВСУ

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11:21 Поляки блокируют шесть КПП на границе — сколько грузовиков находятся в очередях

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что с администрацией Telegram пока нет эффективной коммуникации. Если с другими платформами уже наработано сотрудничество по блокированию пропаганды, то с мессенджером появляются только первые шаги по этому поводу.

Об этом политик сказал в интервью Новини.LIVE.

Будет ли блокировка Telegram

"На данный момент у нас нет эффективной коммуникации с администрацией Телеграмма. Если в Фейсбуке или Ютюбе мы можем коммуницировать с администрацией и блокировать какие-то российские пропагандитские нарративы, или отстаивать интересы воинских частей, то администрация Телеграмма не шла на контакт", — сказал Юрчишин, комментируя отсутствие коммуникации с администрацией Telegram

Он добавил, что к тому моменту, как в Украине началось активное обсуждение блокировки сети, руководство мессенджера отстаивало так называемую свободу слова в Интернете. Однако, по крайней мере, сейчас можно наблюдать хоть какое-то сотрудничество.

"До начала активного обсуждения возможной блокировки, администрация Telegram играла в "исповедников максимальной свободы в интернете". Сейчас они пошли на сотрудничество. Надеюсь, что эти 20+каналов, четко идентифицированных СНБО, СБУ и ГУР, как российские, будут ограничены на украинском территории", — сказал Юрчишин.

Напомним, во время круглого стола комитета по свободе слова Верховной Рады было решено искать методы запрета мессенджеру Telegram.

Однако глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что заблокировать Telegram в Украине пока невозможно.

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16:11 Венгрия против избрания Марка Рютте на должность генсека НАТО, — Politico

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12:57 Ситуация в Раде — политолог назвал причины отсрочки заседаний депутатов

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