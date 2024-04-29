Блокування чат-ботів у Telegram та обмеження прав людини — Загородній в ефірі Новини.LIVE

Політтехнолог Тарас Загородній став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про блокування чат-ботів у Telegram та обмеження прав людини під час війни.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 19:20.

Ефір Новини.LIVE

Тарас Загородній разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про розблокування українських чат-ботів у Telegram, вступ України до Європейського Союзу, удари безпілотників по російських НПЗ, ймовірну війну за Тайвань та необхідні кроки для перемоги у війні.

Нагадаємо, 28 квітня у Telegram заблокували українські чат-боти для передачі даних Силам оборони.

Коментуючи таку ситуацію, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що це ніяк не пов'язано з критикою месенджера від української влади.

Згодом месенджер Telegram відновив доступ до низки чат-ботів, які використовуються українськими спецслужбами для збору інформації про військові дії Росії. Там заявили, що блокування сталося через помилку.