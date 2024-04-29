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Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

29 апреля 2024 г. 19:20

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19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

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08:45 Сазонов рассказал, против каких целей врага будет применено оружие от партнеров

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19:42 Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

Text

19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

14:35 Прошла 10 км фронта, чтобы вернуться в Украину — история бежавшей из оккупации пенсионерки

Text

14:19 Трагедия в Германии — местные оплакивают смерть двух украинских солдат, которых убил россиянин

Text

07:59 Важное заявление Зеленского по поводу Саммита мира — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

02:50 Россияне нападают даже там, где мы не рассчитывали, — военнослужащий ВСУ Егор Олейник

28 апреля 2024
Text

15:20 Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

Text

14:43 В Киеве прошла очередная акция в поддержку украинских военнопленных

Text

11:10 Табах озвучил последствия для России, если она нападет на страны НАТО

Text

08:45 Сазонов рассказал, против каких целей врага будет применено оружие от партнеров

Политтехнолог Тарас Загородний стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о блокировании чат-ботов в Telegram и ограничении прав человека во время войны.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 19:20.

Эфир Новини.LIVE

Тарас Загородний вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о разблокировании украинских чат-ботов в Telegram, вступлении Украины в Европейский Союз, ударах беспилотников по российским НПЗ, вероятной войне за Тайвань и необходимых шагах для победы в войне.

Напомним, 28 апреля в Telegram заблокировали украинские чат-боты для передачи данных Силам обороны.

Комментируя такую ситуацию, глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что это никак не связано с критикой мессенджера от украинской власти.

Впоследствии мессенджер Telegram возобновил доступ к ряду чат-ботов, используемых украинскими спецслужбами для сбора информации о военных действиях России. Там заявили, что блокировка произошла из-за ошибки.

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19:25 Слот подписал контракт с Ливерпулем — детали сделки

19:25 Блинкен заявил, что Путин провалил свой план стереть Украину с карты мира

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:14 Обстрел Одессы — в ОВА сообщили о пострадавших

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19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

14:35 Прошла 10 км фронта, чтобы вернуться в Украину — история бежавшей из оккупации пенсионерки

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14:19 Трагедия в Германии — местные оплакивают смерть двух украинских солдат, которых убил россиянин

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07:59 Важное заявление Зеленского по поводу Саммита мира — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:20 Сазонов назвал последствия, если бы захват Украины Россией произошел в первые дни

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11:10 Табах озвучил последствия для России, если она нападет на страны НАТО

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08:45 Сазонов рассказал, против каких целей врага будет применено оружие от партнеров