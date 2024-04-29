Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

Политтехнолог Тарас Загородний стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о блокировании чат-ботов в Telegram и ограничении прав человека во время войны.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 19:20.

Эфир Новини.LIVE

Тарас Загородний вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о разблокировании украинских чат-ботов в Telegram, вступлении Украины в Европейский Союз, ударах беспилотников по российским НПЗ, вероятной войне за Тайвань и необходимых шагах для победы в войне.

Напомним, 28 апреля в Telegram заблокировали украинские чат-боты для передачи данных Силам обороны.

Комментируя такую ситуацию, глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что это никак не связано с критикой мессенджера от украинской власти.

Впоследствии мессенджер Telegram возобновил доступ к ряду чат-ботов, используемых украинскими спецслужбами для сбора информации о военных действиях России. Там заявили, что блокировка произошла из-за ошибки.