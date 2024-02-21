Блокада кордону з Польщею — хто винен у протестах та чого хочуть поляки

Ситуація на кордоні з Польщею, як вважає політолог Олег Лісний, це глобальна проблема, яка відбувається всередині усієї країни та інших європейських державах. Причина масштабних страйків — певна криза на зерновому ринку. Однак, на думку експерта, вирішувати труднощі варто не на українському кордоні, а в Брюсселі.

Про це Олег Лісний розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

В чому причина страйків на кордоні з Польщею

За словами Лісного, протести фермерів відбуваються не лише в Польщі, але й інших європейських державах. Їх спровокувала криза на зерновому ринку.

"Це проблема глобальна, тому що такий протест відбувається не лише на кордоні з нами, але й в глибині Польщі, Німеччині та інших державах. Спостерігається певна криза на зерновому ринку, яка викликана тим, що було вкинуто багато дешевого зерна. Це вплинуло на ціни", — сказав Лісний.

Він додав, що фермери перш за все мають питання до Брюсселю, а страйкуючи на кордоні з Україною, хочуть привернути до себе більше світової уваги.

"Треба їхати на своїх тракторах в Брюссель. Проте, полькі протестувальники кажуть, що Брюссель — це не медійно, до України прикута увага всього світу", — сказав Лісний.

На думку експерта, у ситуації, яка склалась на кордоні, винна польська влада та керівництво Європейського Союзу. Водночас, пояснює, що протести набрали глобального масштабу і ними вирішили скористатися проросійські сили в Польщі, бажаючи дестабілізувати положенням.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Станом на 21 лютого у чергах на території Польщі перебуває 2500 українських вантажівок. Кордон перетинає не більше двох-трьох вантажівок на годину.