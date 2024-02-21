Блокада границы с Польшей — кто виноват в протестах и чего хотят поляки

Ситуация на границе с Польшей, по мнению политолога Олега Лесного, это глобальная проблема, которая происходит внутри всей страны и других европейских государствах. Причина масштабных забастовок — определенный кризис на зерновом рынке. Однако, по мнению эксперта, решать сложности следует не на украинской границе, а в Брюсселе.

Об этом Олег Лесной рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

В чем причина страйков на границе с Польшей

По словам Лесного, протесты фермеров проходят не только в Польше, но и в других европейских государствах. Их спровоцировал кризис на зерновом рынке.

"Это проблема глобальная, потому что такой протест происходит не только на границе с нами, но и в глубине Польши, Германии и других государствах. Наблюдается определенный кризис на зерновом рынке, вызванный тем, что было вброшено много дешевого зерна. Это повлияло на цены", — сказал Лесной.

Он добавил, что фермеры, прежде всего, имеют вопросы к Брюсселю, а бастуя на границе с Украиной, хотят привлечь к себе больше мирового внимания.

"Нужно ехать на своих тракторах в Брюссель. Однако польские протестующие говорят, что Брюссель — это не медийно, к Украине приковано внимание всего мира", — сказал Лесной.

По мнению эксперта, в ситуации, которая сложилась на границе, виноваты польские власти и руководство Европейского Союза. В то же время, объясняет, что протесты приобрели глобальный масштаб и ими решили воспользоваться пророссийские силы в Польше, желая дестабилизировать положение.

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

На 21 февраля в очередях на территории Польши находится 2500 украинских грузовиков. Граница пересекает не более двух-трех грузовиков в час.