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Блекаут, відновлення енергетики та чи потрібні ППО на ТЕС — ефір Новини.LIVE

Блекаут, відновлення енергетики та чи потрібні ППО на ТЕС — ефір Новини.LIVE

05 квітня 2024 р. 21:14

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21:14Блекаут, відновлення енергетики та чи потрібні ППО на ТЕС — ефір Новини.LIVE

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21:14 Блекаут, відновлення енергетики та чи потрібні ППО на ТЕС — ефір Новини.LIVE

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19:05 Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:19 Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

Text

16:04 Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

Text

15:01 Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:31 Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

Text

13:57 На ЗАЕС майже не залишилося українського персоналу, — нардеп

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Новий гість студії Вечір.LIVE —  міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева. Тема ефіру — можливість повного блекауту, відновлення енергетики та чи потрібні ППО для захисту ТЕС.

Подивитись ефір можна о 21:15 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Андрієм Ревою

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

  • блекаут на Запорізькій АЕС;
  • собівартість тарифу на світло;
  • розвиток виробництва біометану;
  • Чи отримає Україна офіційне запрошення до НАТО на липневому саміті;
  • про що домовилися голови МЗС країн НАТО.

Нагадаємо, раніше The New York Times заявила, що Україну не запросять на вступ до НАТО на липневому саміті.

Водночас ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що країни Альянсу нададуть Україні новий пакет допомоги

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21:01 Чи зможуть F-16 завдати серйозної шкоди армії Росії — відповідь генсека НАТО

20:46 Відомий фотограф розповів деталі зйомки на окупованій Херсонщині

20:22 Обстріл Запоріжжя — в мережу потрапили кадри повторного удару

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:10 Черги на кордоні України — який пункт пропуску краще уникнути, щоб не стояти в заторах

20:00 Як працюватиме електронний реєстр призовників — адвокат розповів про ризики

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