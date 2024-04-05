Блекаут, відновлення енергетики та чи потрібні ППО на ТЕС — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — міністр соціальної політики 2016-2019 рр. Андрій Рева. Тема ефіру — можливість повного блекауту, відновлення енергетики та чи потрібні ППО для захисту ТЕС.

Подивитись ефір можна о 21:15 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Андрієм Ревою

Дискусійні теми з ведучою каналу, Діною Бернацькою:

блекаут на Запорізькій АЕС;

собівартість тарифу на світло;

розвиток виробництва біометану;

Чи отримає Україна офіційне запрошення до НАТО на липневому саміті;

про що домовилися голови МЗС країн НАТО.

Нагадаємо, раніше The New York Times заявила, що Україну не запросять на вступ до НАТО на липневому саміті.

Водночас ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що країни Альянсу нададуть Україні новий пакет допомоги.