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Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

5 апреля 2024 г. 21:14

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21:14Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

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16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

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10:11 Как изменился уровень доверия к Владимиру Зеленскому — комментарии эксперта

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08:00 Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

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07:09 Байден раскрыл свой план по Украине

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21:14 Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

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19:05 Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

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18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

Text

16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

Text

15:01 Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:31 Оккупанты хотят захватить Часов Яр — Романенко рассказал, что происходит в городе

Text

13:57 На ЗАЭС почти не осталось украинского персонала, — нардеп

Text

10:11 Как изменился уровень доверия к Владимиру Зеленскому — комментарии эксперта

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08:00 Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

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07:09 Байден раскрыл свой план по Украине

Новый гость студии Вечір.LIVE — министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева. Тема эфира — возможность полного блекаута, восстановления энергетики и нужны ли ПВО для защиты ТЭС.

Посмотреть эфир можно в 21:15 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Андреем Ревой

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • блекаут на Запорожской АЭС;
  • себестоимость тарифа на свет;
  • развитие производства биометана;
  • Получит ли Украина официальное приглашение в НАТО на июльском саммите;
  • о чем договорились главы МИД стран НАТО.

Напомним, ранее The New York Times заявила, что Украину не пригласят на вступление в НАТО на июльском саммите.

В то же время мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что страны Североатлантического союза предоставят Украине новый пакет помощи.

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21:01 Смогут ли F-16 нанести серьезный ущерб армии России — ответ генсека НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:46 Известный фотограф рассказал детали съемки на оккупированной Херсонщине

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