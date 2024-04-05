Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева. Тема эфира — возможность полного блекаута, восстановления энергетики и нужны ли ПВО для защиты ТЭС.

Посмотреть эфир можно в 21:15 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Андреем Ревой

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

блекаут на Запорожской АЭС;

себестоимость тарифа на свет;

развитие производства биометана;

Получит ли Украина официальное приглашение в НАТО на июльском саммите;

о чем договорились главы МИД стран НАТО.

Напомним, ранее The New York Times заявила, что Украину не пригласят на вступление в НАТО на июльском саммите.

В то же время мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что страны Североатлантического союза предоставят Украине новый пакет помощи.