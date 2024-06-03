Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE arrow
Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

03 червня 2024 р. 17:52

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:52 Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

Text

12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

Text

11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

Text

10:35 У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Підготовка до Саміту миру та удари ЗСУ по території Росії — прямий ефір Новини.LIVE

2 червня 2024
Text

21:18 Зеленський відреагував на пропозицію Трампа "поступитися" окупованими територіями

Text

18:49 Генпрокурор розповів про злочини окупантів щодо українських дітей

Text

13:22 Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів

Text

09:15 Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі — ефір Новини.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:52 Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

Text

12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

Text

11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

Text

10:35 У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Підготовка до Саміту миру та удари ЗСУ по території Росії — прямий ефір Новини.LIVE

2 червня 2024
Text

21:18 Зеленський відреагував на пропозицію Трампа "поступитися" окупованими територіями

Text

18:49 Генпрокурор розповів про злочини окупантів щодо українських дітей

Text

13:22 Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів

Text

09:15 Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі — ефір Новини.LIVE

Майже третина населення України опинилася за межею бідності через війну, а також в країні суттєво зростуть податки для фізосіб-підприємців. Водночас Харківська ОВА не розкрила відповідального за будівництво укріплень підрядника. 

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • Капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах;
  • Надзвичайний і Повноважний посол, президент української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій;
  • Політичний аналітик Олександр Кочетков;
  • Ексвіцепрем'єр України 2016-2019 рр. Павло Розенко;
  • Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;
  • Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 2016-2019 рр. Вадим Черниш;
  • Політолог-міжнародник Андрій Бузаров.

Нагадаємо, раніше Світовий банк опублікував звіт, де зазначив, що майже третина українців живе у бідності через війну.

Водночас у Харківській ОВА відреагували на інформацію про нібито евакуацію керівництва регіону

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:07 Міносвіти жорстко відбиратиме чоловіків до аспірантури через спроби уникнути мобілізації

18:00 Чорноморський порт готують до концесії — яку частину віддадуть інвесторам

17:52 Секретар РНБО назвав найгірший сценарій для Харкова

Text

17:52 Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

17:47 У Китаї відреагували на заяву Зеленського щодо зриву Саміту миру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 У Києві працівники ТЦК, поліція та невідомі в чорному намагалися силоміць затримати чоловіка — відео

17:30 Бійців ДСНС добровільно-примусово мобілізують, — нардеп

17:19 На ВДНГ у Києві розпочинається читацький сезон — які заходи заплановані

17:11 Наступ Росії на Харківщину — у Третій штурмовій підрахували втрати ворога за тиждень

17:11 Уряд України розробляє створення альтернативної генерації — які необхідні кроки

18:07 Міносвіти жорстко відбиратиме чоловіків до аспірантури через спроби уникнути мобілізації

18:00 Чорноморський порт готують до концесії — яку частину віддадуть інвесторам

17:52 Секретар РНБО назвав найгірший сценарій для Харкова

17:47 У Китаї відреагували на заяву Зеленського щодо зриву Саміту миру

17:31 У Києві працівники ТЦК, поліція та невідомі в чорному намагалися силоміць затримати чоловіка — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Бійців ДСНС добровільно-примусово мобілізують, — нардеп

17:19 На ВДНГ у Києві розпочинається читацький сезон — які заходи заплановані

17:11 Наступ Росії на Харківщину — у Третій штурмовій підрахували втрати ворога за тиждень

17:11 Уряд України розробляє створення альтернативної генерації — які необхідні кроки

17:00 Експорт торішнього врожаю майже завершений — порти Великої Одеси неспинно працюють

16:30 Одесити про мобілізацію — якою вона має бути в Україні

Ексклюзив

06:06 Зростання цін на АЗС вже з літа: скільки коштуватиме пальне та коли чекати дефіцит

31 травня 2024

21:10 Закон про мобілізацію — усі нюанси, які потрібно знати військовозобовʼязаним

19:36 Мобілізація, підвищення тарифів та нові пенсії — що зміниться для українців з 1 червня

Text

18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

15:00 Новий тариф на електрику — ставлення одеситів до підвищення цін

07:54 Полуниця за 100, а черешня вдвічі більше — вартість сезонних овочів на одеському ринку

30 травня 2024
Ексклюзив

15:00 Як потрапити в "Азов" сьогодні — оновлено перелік вимог та професій

05:13 Сезон фруктів та ягід у Львові відкрито — актуальні ціни на ринку

29 травня 2024

13:44 Porsche представила першу гібридну версію свого культового спорткара — скільки він коштує

Text

17:52 Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Нардеп радить добровольцям звертатися до рекрутингових центрів для підготовки до служби

Text

12:01 Нардеп Гончаренко прокоментував можливість економічного бронювання українців

Text

11:02 Нардеп Гончаренко розкритукував можливість позбавлення працівників ДСНС бронювання від мобілізації

Text

10:35 У Повітряних силах назвали кількість літаків, які потрібні для захисту України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Підготовка до Саміту миру та удари ЗСУ по території Росії — прямий ефір Новини.LIVE

2 червня 2024
Text

21:18 Зеленський відреагував на пропозицію Трампа "поступитися" окупованими територіями

Text

18:49 Генпрокурор розповів про злочини окупантів щодо українських дітей

Text

13:22 Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів

Text

09:15 Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі — ефір Новини.LIVE