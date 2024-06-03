Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

Майже третина населення України опинилася за межею бідності через війну, а також в країні суттєво зростуть податки для фізосіб-підприємців. Водночас Харківська ОВА не розкрила відповідального за будівництво укріплень підрядника.
Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE
Запрошені гості студії:
- Капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах;
- Надзвичайний і Повноважний посол, президент української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій;
- Політичний аналітик Олександр Кочетков;
- Ексвіцепрем'єр України 2016-2019 рр. Павло Розенко;
- Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;
- Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 2016-2019 рр. Вадим Черниш;
- Політолог-міжнародник Андрій Бузаров.
Нагадаємо, раніше Світовий банк опублікував звіт, де зазначив, що майже третина українців живе у бідності через війну.
Водночас у Харківській ОВА відреагували на інформацію про нібито евакуацію керівництва регіону.