Бідність українців через війну, зріст податків для ФОП та оборона Харківщини — ефір Вечір.LIVE

Майже третина населення України опинилася за межею бідності через війну, а також в країні суттєво зростуть податки для фізосіб-підприємців. Водночас Харківська ОВА не розкрила відповідального за будівництво укріплень підрядника.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

Капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах;

Надзвичайний і Повноважний посол, президент української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій;

Політичний аналітик Олександр Кочетков;

Ексвіцепрем'єр України 2016-2019 рр. Павло Розенко;

Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський;

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 2016-2019 рр. Вадим Черниш;

Політолог-міжнародник Андрій Бузаров.

Нагадаємо, раніше Світовий банк опублікував звіт, де зазначив, що майже третина українців живе у бідності через війну.

Водночас у Харківській ОВА відреагували на інформацію про нібито евакуацію керівництва регіону.