Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

Около трети населения Украины оказались за чертой бедности из-за войны, а также в стране существенно возрастут налоги для физлиц-предпринимателей. В то же время, Харьковская ОВА не раскрыла ответственного за строительство укреплений подрядчика.
Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE
Приглашенные гости студии:
- Капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах;
- Чрезвычайный и Полномочный посол, президент украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий;
- Политический аналитик Александр Кочетков;
- Эксвице-премьер Украины 2016-2019 гг. Павел Розенко;
- Замглавы Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский;
- Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 2016-2019 гг. Вадим Черныш;
- Политолог-международник Андрей Бузаров.
Напомним, ранее Всемирный банк опубликовал отчет, где отметил, что почти треть украинцев живет в бедности из-за войны.
В то же время в Харьковской ОВА отреагировали на информацию о якобы эвакуации руководства региона.