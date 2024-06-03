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Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

3 июня 2024 г. 17:52

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17:52 Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Нардеп советует добровольцам обращаться в рекрутинговые центры для подготовки к службе

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12:01 Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

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11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

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10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

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08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

2 июня 2024
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21:18 Зеленский отреагировал на предложение Трампа "уступить" оккупированным территориям

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18:49 Генпрокурор рассказал о преступлениях оккупантов в отношении украинских детей

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13:22 Могут взять в плен, могут убить на месте — военный о преступлениях оккупантов

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09:15 Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре — эфир Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:52 Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Нардеп советует добровольцам обращаться в рекрутинговые центры для подготовки к службе

Text

12:01 Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

Text

11:02 Нардеп Гончаренко раскритиковал возможность лишения работников ГСЧС бронирования от мобилизации

Text

10:35 В Воздушных силах назвали количество самолетов, необходимых для защиты Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

2 июня 2024
Text

21:18 Зеленский отреагировал на предложение Трампа "уступить" оккупированным территориям

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18:49 Генпрокурор рассказал о преступлениях оккупантов в отношении украинских детей

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13:22 Могут взять в плен, могут убить на месте — военный о преступлениях оккупантов

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09:15 Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре — эфир Новини.LIVE

Около трети населения Украины оказались за чертой бедности из-за войны, а также в стране существенно возрастут налоги для физлиц-предпринимателей. В то же время, Харьковская ОВА не раскрыла ответственного за строительство укреплений подрядчика.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • Капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах;
  • Чрезвычайный и Полномочный посол, президент украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий;
  • Политический аналитик Александр Кочетков;
  • Эксвице-премьер Украины 2016-2019 гг. Павел Розенко;
  • Замглавы Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский;
  • Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 2016-2019 гг. Вадим Черныш;
  • Политолог-международник Андрей Бузаров.

Напомним, ранее Всемирный банк опубликовал отчет, где отметил, что почти треть украинцев живет в бедности из-за войны.

В то же время в Харьковской ОВА отреагировали на информацию о якобы эвакуации руководства региона.

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18:43 Дефицит будет выше — в Укрэнерго обнародовали графики отключений на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:40 На ремонт укрытия в Одессе выделят почти 7 миллионов — объявлен очередной тендер

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18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

18:32 ССО уничтожили мощную российскую РЛС — эффектное видео

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12:01 Нардеп Гончаренко прокомментировал возможность экономического бронирования украинцев

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

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