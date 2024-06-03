Бедность украинцев из-за войны, рост налогов для ФЛП и оборона Харьковщины — эфир Вечір.LIVE

Около трети населения Украины оказались за чертой бедности из-за войны, а также в стране существенно возрастут налоги для физлиц-предпринимателей. В то же время, Харьковская ОВА не раскрыла ответственного за строительство укреплений подрядчика.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

Капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах;

Чрезвычайный и Полномочный посол, президент украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий;

Политический аналитик Александр Кочетков;

Эксвице-премьер Украины 2016-2019 гг. Павел Розенко;

Замглавы Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский;

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 2016-2019 гг. Вадим Черныш;

Политолог-международник Андрей Бузаров.

Напомним, ранее Всемирный банк опубликовал отчет, где отметил, что почти треть украинцев живет в бедности из-за войны.

В то же время в Харьковской ОВА отреагировали на информацию о якобы эвакуации руководства региона.