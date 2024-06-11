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Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

11 червня 2024 р. 16:50

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16:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

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16:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

Text

16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Text

16:13 Зеленський запропонував спосіб, як можна примусити Росію до миру

Text

15:39 Перший візит Зеленського до Бундестагу — прямий ефір

Text

13:25 Кучеренко пояснив, чому новий розподіл лімітів електроенергії є "несправедливим"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:22 Харченко прокоментував шанси відремонтувати знищену українську генерацію до зими

Text

12:59 Семінський заявив, що Україна буде наполягати на відновленні кордонів 2014 року

Text

12:17 Тарифи на газ — експерт назвав реальну ціну та чи чекати підвищення

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Ексклюзив

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У Києві Служба безпеки України проводе перевірки документів і огляд автомобілів, а у Запоріжжі скоїли замах на директора департаменту правового забезпечення міської ради Максима Денщіка. Водночас США зняли заборону на постачання зброї полку "Азов".

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;
  • голова підкомітету з питань будівництва та проєктування Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда;
  • колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.

Нагадаємо, Президент України розповів, коли мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС

Раніше ми писали, що Зеленський у вівторок, 11 червня, під час візиту до Німеччини провів зустріч з канцлером країни Олафом Шольцом. Вони обговорили ситуацію на фронті в Україні.

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16:31 Вбивство експосадовця Запорізької міськради — Федоров відреагував на інцидент

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:26 У мережі з'явилося відео втечі можливого вбивці чиновника у Запоріжжі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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