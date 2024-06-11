Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

У Києві Служба безпеки України проводе перевірки документів і огляд автомобілів, а у Запоріжжі скоїли замах на директора департаменту правового забезпечення міської ради Максима Денщіка. Водночас США зняли заборону на постачання зброї полку "Азов".

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа;

голова підкомітету з питань будівництва та проєктування Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда;

колишній старший офіцер нелегальної розвідки КДБ та зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов.

Нагадаємо, Президент України розповів, коли мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС.

Раніше ми писали, що Зеленський у вівторок, 11 червня, під час візиту до Німеччини провів зустріч з канцлером країни Олафом Шольцом. Вони обговорили ситуацію на фронті в Україні.