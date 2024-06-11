Меры безопасности в центре Киева и снятие запрета на поставку оружия "Азову" — эфир Вечір.Live

В Киеве Служба безопасности Украины проводит проверки документов и осмотр автомобилей, а в Запорожье покушались на директора департамента правового обеспечения городского совета Максима Денщика. В то же время США сняли запрет на поставку оружия полку "Азов".

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.Live в 17:50.

Эфир Вечір.Live

Приглашенные гости студии:

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;

председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда;

бывший старший офицер нелегальной разведки КГБ и внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

Напомним, президент Украины рассказал, когда должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Ранее мы писали, что Зеленский во вторник, 11 июня, во время визита в Германию провел встречу с канцлером страны Олафом Шольцом. Они обсудили ситуацию на фронте в Украине.