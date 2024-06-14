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Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

14 червня 2024 р. 17:55

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17:55 Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

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17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

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08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2024
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23:51 Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

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20:52 Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:55 Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

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17:47 Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

Text

17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

Text

12:41 Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

Text

12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

13 червня 2024
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23:51 Без світла по 20 годин — нардеп Кучеренко пояснив, за якої умови це можливо

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20:52 Військовий експерт пояснив, які засоби ППО Україні може передати на G7

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20:18 В Україні найбільше жінок в армії серед країн-членів НАТО

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17:59 Нардеп пояснив, хто має бути заброньований від мобілізації у першу чергу

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE експерти і аналітики обговорять безпекові угоди, які Україна уклала на сіміті G7. Також буде піднята тема запровадження спеціального збору для економічного бронювання.

Подивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Новини.LIVE поговоримо про вакантність на комунальних підприємствах ЖКГ, яка сягає 50%. Також експерти прокоментують запровадження спеціального збору для економічного бронювання.

Також будуть обговорены безпекові угоди на саміті G7 та позицію Зеленського щодо досягнень на полях цього саміту. 

Гостями студії Вечір.LIVE стали:

  • економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках Олег Устенко;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • міністр економіки України (1997р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006р.), міністр оборони України (2007-2009р.р.) Юрій Єхануров;
  • командир інженерно-авіаційної групи спеціального призначення "Крила Омеги", позивний "Айрон".

Нагадаємо, що лідер США Джо Байден та Президент Володимир Зеленський 13 червня на саміті "Великої сімки" у Італії підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду, яка має на меті посилити захист України проти російської агресії. 

Зеленський розповів подробиці безпекової угоди із Сполученими Штатами. Зокрема він зазначив, що це найсильніша угода, яку колись підписали між собою дві держави. 

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18:18 Боги війни — Сухопутні сили ЗСУ показали ефектні кадри роботи розвідки та артилерії

18:15 Одного бажання Кремля недостатньо для запуску ядерної зброї по Україні

18:14 У Львові поліція викрила масштабну мережу борделей

18:12 Соцвиплати-2024 — скільки коштів спрямували на пенсії та субсидії з початку року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:04 Компаніям можуть відмовити у бронюванні працівників — у Мінекономіки назвали причини

17:54 В Україні судитимуть адміністратора Telegram-каналу за фільмування бойової техніки ЗСУ

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17:47 Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

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17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

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12:41 Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

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12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Саміт G7, економічне бронювання та зростання цін — ефір Ранок.LIVE

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