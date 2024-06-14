Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE експерти і аналітики обговорять безпекові угоди, які Україна уклала на сіміті G7. Також буде піднята тема запровадження спеціального збору для економічного бронювання.

Подивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Новини.LIVE поговоримо про вакантність на комунальних підприємствах ЖКГ, яка сягає 50%. Також експерти прокоментують запровадження спеціального збору для економічного бронювання.

Також будуть обговорены безпекові угоди на саміті G7 та позицію Зеленського щодо досягнень на полях цього саміту.

Гостями студії Вечір.LIVE стали:

економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках Олег Устенко;

член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

міністр економіки України (1997р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006р.), міністр оборони України (2007-2009р.р.) Юрій Єхануров;

командир інженерно-авіаційної групи спеціального призначення "Крила Омеги", позивний "Айрон".

Нагадаємо, що лідер США Джо Байден та Президент Володимир Зеленський 13 червня на саміті "Великої сімки" у Італії підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду, яка має на меті посилити захист України проти російської агресії.

Зеленський розповів подробиці безпекової угоди із Сполученими Штатами. Зокрема він зазначив, що це найсильніша угода, яку колись підписали між собою дві держави.