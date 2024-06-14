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Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

14 июня 2024 г. 17:55

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17:55 Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

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17:47 Глава комиссии Киевсовета Витренко прокомментировал закрытие МАФов в столице

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17:30 США подписали соглашение о безопасности с Украиной и дали оружие Азову — главные новости из Америки

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12:41 Эксперт объяснил, почему военных обязали согласовывать комментарии для СМИ с командованием

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12:26 Украина без света — эксперт назвал области, которые будут чаще оставаться без электричества

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08:00 Саммит G7, экономичное бронирование и рост цен — эфир Ранок.LIVE

13 июня 2024
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23:51 Без света по 20 часов — нардеп Кучеренко объяснил, при каком условии это возможно

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20:52 Военный эксперт объяснил, какие средства ПВО Украине может передать на G7

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20:18 В Украине больше всего женщин в армии среди стран-членов НАТО

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17:59 Нардеп объяснил, кто должен быть забронирован от мобилизации в первую очередь

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:55 Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

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17:47 Глава комиссии Киевсовета Витренко прокомментировал закрытие МАФов в столице

Text

17:30 США подписали соглашение о безопасности с Украиной и дали оружие Азову — главные новости из Америки

Text

12:41 Эксперт объяснил, почему военных обязали согласовывать комментарии для СМИ с командованием

Text

12:26 Украина без света — эксперт назвал области, которые будут чаще оставаться без электричества

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08:00 Саммит G7, экономичное бронирование и рост цен — эфир Ранок.LIVE

13 июня 2024
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23:51 Без света по 20 часов — нардеп Кучеренко объяснил, при каком условии это возможно

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20:52 Военный эксперт объяснил, какие средства ПВО Украине может передать на G7

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20:18 В Украине больше всего женщин в армии среди стран-членов НАТО

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17:59 Нардеп объяснил, кто должен быть забронирован от мобилизации в первую очередь

Сегодня в эфире Вечір.LIVE эксперты и аналитики обсудят соглашения о безопасности, которые Украина заключила на семите G7. Также будет поднята тема введения специального сбора для экономического бронирования.

Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Новини.LIVE поговорим о вакантности на коммунальных предприятиях ЖКХ, достигающей 50%. Также эксперты прокомментируют введение специального сбора по экономическому бронированию.

Также будут обсуждены соглашения о безопасности на саммите G7 и позицию Зеленского относительно достижений на полях этого саммита.

Гостями студии Вечір.LIVE стали:

  • экономист, Советник Президента в 2019-м 2024-м годах Олег Устенко;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • министр экономики Украины (1997г.), премьер-министр Украины (2005-2006г.), министр обороны Украины (2007-2009г.г.) Юрий Ехануров;
  • командир инженерно-авиационной группы специального назначения "Крылья Омеги", позывной "Айрон".

Напомним, что лидер США Джо Байден и Президент Владимир Зеленский 13 июня на саммите "Большой семерки" в Италии подписали десятилетнее двустороннее безопасное соглашение, направленное на усиление защиты Украины против российской агрессии.

Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с Соединенными Штатами. В частности, он отметил, что это самое сильное соглашение, которое когда-то подписали между собой два государства.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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