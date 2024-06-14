Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE эксперты и аналитики обсудят соглашения о безопасности, которые Украина заключила на семите G7. Также будет поднята тема введения специального сбора для экономического бронирования.

Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Новини.LIVE поговорим о вакантности на коммунальных предприятиях ЖКХ, достигающей 50%. Также эксперты прокомментируют введение специального сбора по экономическому бронированию.

Также будут обсуждены соглашения о безопасности на саммите G7 и позицию Зеленского относительно достижений на полях этого саммита.

Гостями студии Вечір.LIVE стали:

экономист, Советник Президента в 2019-м 2024-м годах Олег Устенко;

член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

министр экономики Украины (1997г.), премьер-министр Украины (2005-2006г.), министр обороны Украины (2007-2009г.г.) Юрий Ехануров;

командир инженерно-авиационной группы специального назначения "Крылья Омеги", позывной "Айрон".

Напомним, что лидер США Джо Байден и Президент Владимир Зеленский 13 июня на саммите "Большой семерки" в Италии подписали десятилетнее двустороннее безопасное соглашение, направленное на усиление защиты Украины против российской агрессии.

Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с Соединенными Штатами. В частности, он отметил, что это самое сильное соглашение, которое когда-то подписали между собой два государства.